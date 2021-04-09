Прихожая – помещение, которое должно быть функциональным, практичным, удобным и стильным. Для этого все мелочи важно продумать до начала ремонта.

Только с детальным планом можно сделать прихожую без ошибок. Какие нюансы нужно предусмотреть – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Несколько дизайнерских приемов, чтобы сделать прихожую визуально "дороже" и более эксклюзивной, а не из каталога IKEA, хотя каждый выбирает себе свое, и IKEA – неплоха. О некоторых моментах нужно подумать в начале ремонта, какие-то варианты можно применить здесь и сейчас,

– отметила Петайкина.

Дизайнерские приемы для прихожей

1. Стильное зеркало

Дизайнер интерьера рекомендует рассмотреть зеркало интересной формы вместо обычного, встроенного в шкаф. По ее словам, зеркало может стать не только функциональной вещью, но и декором.

Красивое зеркало сделает прихожую стильной / Фото pinterest

2. Качественный пол

Прихожая – место, которое должно быть устойчивым к различным загрязнениям (воде, снегу, грязи и пр.). Важно предусмотреть качественное напольное покрытие, которое со временем не вздуется и не покроется пятнами.

Пол в прихожей должен быть практичным и качественным / Фото pinterest

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3. Освещение

Качественное освещение сделает прихожую светлой, удобной, а также позволит увеличить пространство. Рекомендуется использовать разные сценарии освещения в интересных вариациях.

В прихожей следует продумать несколько сценариев освещения / Фото pinterest

4. Арт

Если сам дизайн прихожей спокойный и минималистичный, то добавить в него "настроения" помогут арт-объекты – абстракция и статуэтки.

5. Необычная мебель

Яркая, оригинальная и трендовая мебель – то, что станет изюминкой в вашей прихожей.

Оригинальная мебель украсит интерьер / Фото trizio