Эффектное изголовье кровати – это не только стильно и красиво, но и основной интерьерный акцент в спальне.

Как интересно оформить изголовье в комнате отдыха, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Интерьер спальни: 5 бюджетных дизайнерских приемов

Система хранения

Стена, к которой примыкает изголовье кровати, может использоваться функционально. В частности, стать системой хранения для аксессуаров (сумок, ремней, головных уборов, галстуков), косметики и даже обуви. Этот вариант также позволит сэкономить пространство.

Такой ход позволит сэкономить пространство в комнате / Фото homester

Мягкое изголовье до потолка

Такой вариант позволит сделать красивый акцент в комнате. Для того чтобы изголовье выглядело стильным, подберите красивую обивку, которая по фактуре подойдет к стилистике интерьера.

Изголовье кровати до потолка – тренд этого года / Фото homester

Интересно Ремонт спальни: 5 ключевых моментов, которые нужно учесть

Ниши

На стене можно сделать функциональные ниши, которые будут играть и декоративную роль. В них можно разместить книги, вазы и прочие элементы. Также в ниши подойдет встроенная подсветка, которая не только добавит света помещению, но и подчеркнет объем самой конструкции.

Ниши – интересная идея для спальни / Фото homester

Фактурные материалы

Обыграть изголовье также можно натуральными материалами: камнем, деревом, кирпичем и металлом. Используйте бруски, древесину, ветви в коре и прочие элементы. Натуральность сейчас в тренде, поэтому такое изголовье станет стильным и актуальным решением.

Древесина сделает акцент на кровати и станет украшением интерьера / Фото homester