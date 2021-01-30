Как преобразить ванную: простые вещи для красоты и уюта
Если вид ванной комнаты устарел, а очень хочется чего-то нового и свежего, на помощь придут простые вещи.
Источник: инстаграм Ангелины Скуратовой
С помощью каких предметов и приемов можно без труда освежить ванную, рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.
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Простые идеи для преображения ванной комнаты
- Держатели для полотенец – черные, белые и на деревянной панели.
- Флаконы из разного материала (стекло, камень, дерево, красивый пластик), мыльницы.
- Корзины плетеные JYSK. В них можно спрятать мелочи. Помните, что чем чище визуально ванная, тем больше пространства.
- Мягкие пушистые коврики (идеальный вариант – однотонные).
Пушистые коврики придадут уюта помещению / Фото stroy-podskazka
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Как бы грубо не звучало, но шторка с дельфинчиками уже не актуальна, лучше заменить на однотонную текстильную, – отметила дизайнер интерьера.
- Полотенца в ванной должны быть в одной цветовой гамме.
- Зеркальные поверхности визуально расширяют помещение, делают его светлее. Посмотрите зеркало интересной формы в деревянной, черной, белой или цветной оправе.
Красивое зеркало может стать акцентом в интерьере / Фото interior
- Свечи или торшер+-+ отлично подойдут для любителей релакса в ванной.
- Диффузор или актуальный аромат именно для вашей ванной.
Заходя в ванную, должно все радовать, даже минимальными акцентами можно создать или обновить состояние комнаты, – резюмировала Ангелина Скуратова.
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