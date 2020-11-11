Интерьер квартиры иногда может устареть или просто надоесть. Оживить его можно с помощью простых манипуляций.

Как освежить интерьер жилья с помощью краски, рассказывает Недвижимость 24.

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Акцентная стена

Для того чтобы сделать помещение интересным и привлекательным, выберите акцентную стену. Ее можно покрасить в один или два ярких цвета. Оттенки подбирайте с учетом стилистики помещения.

Яркая стена полностью изменит интерьер / Фото vdomax

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Мебель

С помощью краски интерьеру можно придать индивидуальности. Например, ножки мебели можно сделать яркими и контрастными. Единственное правило – они должны вписываться в стиль комнаты.

Яркие детали освежат интерьер / Фото vdomax

Детали

Порой для того чтобы внести свежести в интерьер, достаточно нескольких мелочей. Например, красивые полки-соты, которые стали трендом 2020 года, можно покрасить с внутренней стороны. Как и в остальных решениях, важно сочетание с общим стилем квартиры.

Краска может разнообразить ваше жилье / Фото vdomax

Что еще можно изменить с помощью краски

На самом деле, вариантов множество. Можно сделать яркие батареи, подоконники, оконные рамы, откосы, пол. Новый цвет межкомнатной двери также внесет новизну в интерьер. Для того чтобы жилье приобрело новый вид, достаточно лишь краски и немного вашей фантазии.