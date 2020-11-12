Каждый из нас хочет, чтобы в квартире или доме было по-домашнему тепло и уютно. Для этого необязательно нужен дорогой ремонт.

Для того чтобы добиться "правильной" атмосферы в интерьере, достаточно нескольких предметов и уловок, рассказывает Недвижимость 24.

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Удобный диван

Для того чтобы комната казалось уютной, домашней и комфортной, необходимо правильно подобрать диван как по удобству, так и по внешнему виду. Самый оптимальный вариант – угловая модель. Украсьте диван яркими подушками в цвет интерьера и стильным пледом.

Хороший диван создаст уют в доме / Фото remontbp

Электрокамин

Этот предмет, безусловно, является лидером в создании уюта, ведь настоящий камин могут установить не все. К слову, электрические камины ничем не уступают обычным – они отлично обогревают помещение и обходятся гораздо бюджетнее. Невероятный вид пламени, приятные звуки потрескивания – именно то, чем хочется наслаждаться осенним вечером.

Электрокамин – точка сбора семьи / Фото twarm

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Освещение

Использование разных сценариев освещения в квартире делают ее не только светлее, но и объемнее. Люстры, бра, торшеры, встроенная подсветка и светильники – все это позволит создать уют в жилье в холодное время года.

Разные типы освещения придадут квартире объема / Фото ledtest.vestum

Живые растения

Комнатные цветы – бюджетный и быстрый способ сделать интерьер домашним и свежим. Важно, что зеленые растения также очищают воздух в квартире. В 2020 году живые цветы стали трендом – размещать их можно где-угодно: на полу, на полках, на столах.

Комнатные растения можно разместить где-угодно / Фото stroy-podskazka