Как выбрать шторы на кухню: основные шаги
Выбор штор на кухню – дело непростое. Они должны быть и практичными, и красивыми одновременно.
Какие шторы подобрать на кухню, и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал.
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Виды штор
- Римские шторы – полотно, которое с помощью механизма поднимается и опускается. Поднимаясь, римская штора образует равномерные складки и складывается "гармошкой". Этот вид штор подходит для небольших кухонь.
- Рулонные шторы – полотно, которое скручивается в рулон и раскручивается в гладкое полотно, прилегающее к окну благодаря креплению низа шторы к леске-направляющей.
Рулонные шторы подойдут для любой кухни / Фото topdom
- Японские шторы – раздвижные тканевые панели, которые двигаются по направляющим как створки шкафа-купе. Отлично подходят для кухни с балконной дверью или панорамными окнами.
- Шторы-нити – занавеска из тканевых или бисерных нитей. Подходит для помещений любой площади.
Шторы-нити пользуются большой популярностью / Фото design-homes
- Жалюзи – вариант для любителей минимализма. Бывают вертикальными и горизонтальными, и позволяют регулировать попадание солнечных лучей в помещение.
- Классические шторы (гардины, тюль) – самый привычный вариант. Этот вид представлен в различных вариациях и подходит для любых кухонь.
Как выбрать цвет и рисунок
- Оттенок подбирают под: цвет стен, фасадов кухни, фартука, обивку дивана, стульев, подушек и пр.
- Принт штор подбирают под: рисунок на обоях, фартуке, напольного покрытия, ковра, декора или текстиля.
Римские шторы подойдут для небольших кухонь / Фото gidshtori
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Длина шторы
- Короткая – полотно на 10 см ниже уровня подоконника. Это оптимальный вариант для маленьких кухонь.
- Длинная – штора выше пола на 1 см. Такой вариант отлично для больших кухонь и оформления окон с балконной дверью.
- Очень длинная – 5-10 см шторы лежат на полу. Это отличное решение для кухни-гостиной и кухни-столовой.
Очень длинная штора подойдет для кухни-столовой / Фото kitchendecorium
Важные нюансы
- Если в кухне низкий потолок, присмотрите шторы в вертикальную полоску или вертикальные жалюзи. Также подойдут панельные шторы или классические в пол.
- Если кухня маленькая и узкая, зрительно ее можно расширить с помощью римских, панельных и рулонных штор в горизонтальную полоску.
Короткие шторы – практично и красиво / Фото dizainkyhni