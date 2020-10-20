Выбор штор на кухню – дело непростое. Они должны быть и практичными, и красивыми одновременно.

Какие шторы подобрать на кухню, и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал. Актуально Как сделать уборку на кухне легкой и быстрой: простые способы Виды штор Римские шторы – полотно, которое с помощью механизма поднимается и опускается. Поднимаясь, римская штора образует равномерные складки и складывается "гармошкой". Этот вид штор подходит для небольших кухонь.

– полотно, которое Поднимаясь, римская штора образует равномерные складки и Этот вид штор Рулонные шторы – полотно, которое скручивается в рулон и раскручивается в гладкое полотно, прилегающее к окну благодаря креплению низа шторы к леске-направляющей. Рулонные шторы подойдут для любой кухни / Фото topdom Японские шторы – раздвижные тканевые панели, которые двигаются по направляющим как створки шкафа-купе . Отлично подходят для кухни с балконной дверью или панорамными окнами.

– раздвижные тканевые панели, которые . Отлично подходят или панорамными окнами. Шторы-нити – занавеска из тканевых или бисерных нитей. Подходит для помещений любой площади. Шторы-нити пользуются большой популярностью / Фото design-homes Жалюзи – вариант для любителей минимализма . Бывают вертикальными и горизонтальными, и позволяют регулировать попадание солнечных лучей в помещение.

– вариант . Бывают вертикальными и горизонтальными, и позволяют регулировать попадание солнечных лучей в помещение. Классические шторы (гардины, тюль) – самый привычный вариант. Этот вид представлен в различных вариациях и подходит для любых кухонь. Как выбрать цвет и рисунок Оттенок подбирают под: цвет стен, фасадов кухни, фартука, обивку дивана, стульев, подушек и пр. Принт штор подбирают под: рисунок на обоях, фартуке, напольного покрытия, ковра, декора или текстиля. Римские шторы подойдут для небольших кухонь / Фото gidshtori Читайте Дорогой интерьер: названы самые распространенные ошибки Длина шторы Короткая – полотно на 10 см ниже уровня подоконника. Это оптимальный вариант для маленьких кухонь.

– полотно на 10 см ниже уровня подоконника. Это оптимальный вариант для маленьких кухонь. Длинная – штора выше пола на 1 см. Такой вариант отлично для больших кухонь и оформления окон с балконной дверью.

– штора выше пола на 1 см. Такой вариант отлично для больших кухонь и оформления окон с балконной дверью. Очень длинная – 5-10 см шторы лежат на полу. Это отличное решение для кухни-гостиной и кухни-столовой. Очень длинная штора подойдет для кухни-столовой / Фото kitchendecorium Важные нюансы Если в кухне низкий потолок , присмотрите шторы в вертикальную полоску или вертикальные жалюзи. Также подойдут панельные шторы или классические в пол.

, присмотрите шторы в вертикальную полоску или вертикальные жалюзи. Также подойдут панельные шторы или классические в пол. Если кухня маленькая и узкая, зрительно ее можно расширить с помощью римских, панельных и рулонных штор в горизонтальную полоску. Короткие шторы – практично и красиво / Фото dizainkyhni