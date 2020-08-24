Переодеваем дачу: как обновить "подуставший" интерьер
Устаревшая дача может быть уютным домиком, а не безликой времянкой. Для этого необходимо ее немного "переодеть".
Несколько простых шагов позволят сделать дачу местом комфортного отдыха, рассказывает 24 канал.
Читайте Бюджетный ремонт квартиры: что нужно в первую очередь
Напольное покрытие
Его нужно проверить в первую очередь. Если полы сделаны из дерева, они могли прогнить. Дефектные фрагменты необходимо заменить, а весь настил рекомендуется покрыть лаком или краской – это продлит срок эксплуатации пола.
Если площадь дачи небольшая, грамотная планировка позволит разместить все необходимое / Фото Roomble
Интересно Ремонт на балконе своими руками: пошаговая инструкция
Стены и потолки
Можно декорировать с помощью обоев, краски или ткани. Можно объединить несколько материалов.
Чем больше света – тем светлее и просторнее кажется помещение / Фото Roomble
Окна и шторы
Окна на даче необходимо вымыть, рамы – покрасить. Если у вас грубые шторы, замените их легкими полупрозрачными занавесками. Такой ход создаст больше света и пространства в помещениях.
Мебель
Предметы, которые утратили свой внешний вид, лучше заменить или обновить. Если бюджет ограничен, мебель можно покрасить или сменить обивку.
Яркая обивка создаст новый взгляд на помещене / Фото pasionaria
Камин в доме
Даже в небольшой гостиной дачного домика стоит установить камин. Он создаст атмосферу уюта и тепла. Если такой возможности нет, имитация камина тоже будет уместна.
Новые элементы привнесут свежести в интерьер дачи / Фото lesoprodukt12
Текстиль и декор
Коврики, пледы, подушки задают тон всему интерьеру. Выберите несколько цветов, которые вам по душе, и с их помощью сделайте акценты в комнате.
Как обновить интерьер дачи за день
- Переставить мебель.
- Покрасить стены или переклеить обои.
- Освежить краской оконные рамы.
- Украсить стены картинами.
- Повесить новые шторы.
- Застелить новый коврик.
- Обновить старую мебель фактурной самоклеящейся пленкой.
- Добавить элементы декора.