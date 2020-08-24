Устаревшая дача может быть уютным домиком, а не безликой времянкой. Для этого необходимо ее немного "переодеть".

Несколько простых шагов позволят сделать дачу местом комфортного отдыха, рассказывает 24 канал.

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Напольное покрытие

Его нужно проверить в первую очередь. Если полы сделаны из дерева, они могли прогнить. Дефектные фрагменты необходимо заменить, а весь настил рекомендуется покрыть лаком или краской – это продлит срок эксплуатации пола.

Для пола можно использовать яркую краску – это кардинально изменит внешний вид жилья.

Если площадь дачи небольшая, грамотная планировка позволит разместить все необходимое / Фото Roomble

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Стены и потолки

Можно декорировать с помощью обоев, краски или ткани. Можно объединить несколько материалов.

Чем больше света – тем светлее и просторнее кажется помещение / Фото Roomble

Окна и шторы

Окна на даче необходимо вымыть, рамы – покрасить. Если у вас грубые шторы, замените их легкими полупрозрачными занавесками. Такой ход создаст больше света и пространства в помещениях.

Мебель

Предметы, которые утратили свой внешний вид, лучше заменить или обновить. Если бюджет ограничен, мебель можно покрасить или сменить обивку.

Яркая обивка создаст новый взгляд на помещене / Фото pasionaria

Камин в доме

Даже в небольшой гостиной дачного домика стоит установить камин. Он создаст атмосферу уюта и тепла. Если такой возможности нет, имитация камина тоже будет уместна.

Новые элементы привнесут свежести в интерьер дачи / Фото lesoprodukt12

Текстиль и декор

Коврики, пледы, подушки задают тон всему интерьеру. Выберите несколько цветов, которые вам по душе, и с их помощью сделайте акценты в комнате.

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