Современный интерьер квартиры может быть выполнен в разных цветовых решениях – черно-белом, темном, в ярких оттенках.

Однако светлый дизайн остается самым выигрышным вариантом для городских квартир – он делает жилье просторнее, дает ощущение легкости, свежести и свободы. На что обратить внимание, оформляя квартиру в пастельных тонах, рассказывает 24 канал.

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Ежегодно популярность светлых оттенков в оформлении квартир растет. Отделочные материалы в пастельных тонах используются в множестве стилей – хай-теке, минимализме, лофте, классике, неоклассике, поп-арте.

Удачные оттенки

В интерьере отлично смотрятся все оттенки бежевого, персикового, сиреневого, розового и белый цвет. Они делают помещение нежным и изысканным и прекрасно сочетаются с темными оттенками и яркими контрастами. Можно также использовать более холодные цвета – голубой, зеленый, мятный.

Любая комната в квартире будет смотреться стильно в светлых оттенках / Фото uutvdome

Если вы используете белый в качестве основного, обязательно дополните его другими цветами, чтобы помещение не напоминало больничную палату.

Светлые оттенки делают жилье уютным и просторным / Фото uutvdome

Освещение

Для того, чтобы светлые оттенки смотрелись эффектно, оптимально использовать дополнительный свет. Это могут быть напольные светильники или бра. Они подарят комнате дополнительное тепло.

Интерьер можно дополнить контрастным панно / Фото uutvdome

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Декор

Дополнить светлый интерьер всегда можно живыми цветами и элементами декора. Прекрасно смотрятся фоторамки, картины, подсвечники и свечи, яркие подушки и пледы.

Пастельные оттенки – находка для детских комнат / Фото uutvdome

Перед тем как оформлять квартиру в светлых оттенках, составьте дизайн-проект с дизайнером. Следует заранее продумать цветовую гамму и материалы, которые будут использоваться во время ремонтных работ.

Светлые кухни находятся на пике популярности уже несколько лет / Фото uutvdome

Помните, что правильное сочетание оттенков и ярких акцентов, подходящий текстиль, элементы и предметы декора позволят вам создать интерьер, наполненный уютом и теплом домашнего очага.