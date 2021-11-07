Инвестиции в сезонную недвижимость: названы самые выгодные направления

Лояльная визовая политика и теплый климат южных стран продолжают привлекать инвесторов со всего мира. Рассказываем, какие из них считаются самыми выгодными для получения сезонного дохода от аренды.

Исследовательский центр компании Compare the Market проанализировал страны по всему миру с учетом определенных факторов, включая стоимость жизни, возможности для развлечений и досуга, заведений общественного питания, отдыха, уровня преступности, климата. Подведя итоги, аналитики назвали наиболее привлекательные направления для инвесторов.

К теме Какое время года самое удачное для покупки квартиры: советы, которые помогут сэкономить

Что изменилось

Недвижимость Греции будет расти в цене / Фото Pexels

Ранее рейтинг самых привлекательных мест для инвестиций в сезонную недвижимость возглавляла Венеция. Но из-за высокого наплыва туристов город потерял интерес для тех, кто стремиться получать доходы от длительной аренды жилья.

Эксперты отмечают, если вы хотите выгодно инвестировать в зарубежную недвижимость с меньшим наплывом туристов, хорошим вариантом является Пафос на Кипре.

Актуально Аренда недвижимости за границей: что происходит с ценами в странах ЕС

Другое исследование, инициированное экспертами по недвижимости Astons, отметило, что одним из самых благоприятных направлений для инвестиций является Греция. По прогнозам, жилье в Афинах, Кефалонии, Лефкаде будет расти в цене, что позволит получить быструю прибыль.

"Золотая виза"

Кипр и Греция, известные своей программой "Золотой визы", которая позволяет международным инвесторам путешествовать без визы в странах Шенгенской зоны. Иностранцы, желающие участвовать в программе, должны инвестировать сумму от 252 328 евро. В то же время, эта программа нередко критикуется из-за активного использования в коррупционных схемах.