Почему квартира выглядит грязной после уборки: 5 причин
Довольно часто после уборки, квартира все равно кажется грязной.
По каким причинам это происходит, рассказывает 24 канал.
Интересно Новая кухня без ремонта: интересные лайфхаки
Постель
Если в комнате не убрана постель, не заправлена кровать – комната выглядит неухоженно. Накройте спальное место покрывалом или пледом, чтобы в помещении был порядок.
Неубранная постель удешевляет помещение / Фото biletik.aero
Много обуви и вещей в прихожей
Входная зона в жилье – первое, что бросается в глаза. Для того, чтобы там всегда был порядок – прячьте обувь и верхнюю одежду. Также эффект захламленности создают мелкие предметы – ключи, сумки, очки и т.д. Их тоже рекомендуется держать в закрытых шкафчиках.
В коридоре не стоит оставлять больше одного пары обуви / Фото kuppe
Окна
Грязные окна в квартире исключают ощущение чистоты в доме. После мытья через чистые стекла проникает больше естественного света, что придает свежести жилью.
Чистые окна придают квартире уюта / Фото mr-build
Читайте Полезные бытовые привычки для владельцев маленьких квартир
Открытые полки и стеллажи
Ощущение бардака в доме могут создавать забитые полки и стеллажи. Уберите лишние предметы – фигурки, рамки, вазы и прочее. Чем свободнее полки – тем ухоженнее смотрится помещение.
Свободные полки придают комнате простора / Фото kvartblog
Столешница на кухне
Если кухонная столешница завалена посудой, кухонными принадлежностями – комната кажется грязной и неухоженной. Бытовую технику, которая не используется ежедневно, спрячьте в шкафы.
Столешница должна быть свободной / Фото sanyo-electric