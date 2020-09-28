Довольно часто после уборки, квартира все равно кажется грязной.

По каким причинам это происходит, рассказывает 24 канал.

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Постель

Если в комнате не убрана постель, не заправлена кровать – комната выглядит неухоженно. Накройте спальное место покрывалом или пледом, чтобы в помещении был порядок.

Неубранная постель удешевляет помещение / Фото biletik.aero

Много обуви и вещей в прихожей

Входная зона в жилье – первое, что бросается в глаза. Для того, чтобы там всегда был порядок – прячьте обувь и верхнюю одежду. Также эффект захламленности создают мелкие предметы – ключи, сумки, очки и т.д. Их тоже рекомендуется держать в закрытых шкафчиках.

В коридоре не стоит оставлять больше одного пары обуви / Фото kuppe

Окна

Грязные окна в квартире исключают ощущение чистоты в доме. После мытья через чистые стекла проникает больше естественного света, что придает свежести жилью.

Чистые окна придают квартире уюта / Фото mr-build

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Открытые полки и стеллажи

Ощущение бардака в доме могут создавать забитые полки и стеллажи. Уберите лишние предметы – фигурки, рамки, вазы и прочее. Чем свободнее полки – тем ухоженнее смотрится помещение.

Свободные полки придают комнате простора / Фото kvartblog

Столешница на кухне

Если кухонная столешница завалена посудой, кухонными принадлежностями – комната кажется грязной и неухоженной. Бытовую технику, которая не используется ежедневно, спрячьте в шкафы.

Столешница должна быть свободной / Фото sanyo-electric