Иногда запахи неизвестного происхождения пропитывают холодильник. Избавиться от них сложно, но вполне реально.

Как устранить запахи в холодильнике с помощью подручных средств, рассказывает 24 канал.

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Почему появляется неприятный запах

Холодильник – замкнутое пространство, поэтому там могут возникать различные запахи. Полки и резиновые прокладки легко впитывают ароматы, даже если мытье производится регулярно.

Наиболее часто запахи возникают из-за испорченных продуктов – на них может появляться плесень или грибок.

Также причиной может стать поломка агрегата. Важно понимать, что чем скорее вы начнете устранять проблему, тем проще сможете ее решить.

Бороться с запахами нужно незамедлительно / Фото sovetexpert

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Как устранить запахи

Подготовка

Прежде чем начать мытье холодильника внутри, необходимо вытащить продукты, отключить технику от сети питания и разморозить. После этого можно приступать к основной цели. Если обычная влажная мойка не решила проблему – воспользуйтесь подручными средствами.

Уксус

В стакане воды необходимо развести 1 столовую ложку уксуса. Не рекомендуется использовать очень концентрированный уксус (он может повредить эмаль и резиновые детали холодильника). После мытья агрегат нужно оставить сохнуть с открытыми дверцами на пару часов.

Уксус способен уничтожить неприятный запах / Фото slk

Сода

В стакане воды нужно развести 3 ст. ложки соды (если запах слишком сильный, можно использовать двойную дозу). Холодильник нужно вымыть полученным раствором, а оставшийся можно поставить на полке в открытом виде (сода абсорбирует запах).

Пищевая сода абсорбирует ароматы / Фото vilkin

Лимонная кислота

Сок лимона или лимонная кислота легко заменяют уксус. Ими нужно протереть полки холодильника.

Лимонная кислота заменит уксус / Фото infoeda

Также можно использовать спецсредства, которые продаются в магазинах. Они есть в различных вариациях: спреи, салфетки и пр.

В целях профилактики запахов, приобретите поглотитель запаха. Он устранит омбре от продуктов с сильными ароматами.

Нейтрализатор запаха всегда должен быть в холодильнике / Фото zymbo