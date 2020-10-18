Іноді запахи невідомого походження просочують холодильник. Позбутися від них складно, але цілком можливо.

Як усунути запахи в холодильнику за допомогою підручних засобів, розповідає 24 канал.

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Чому з'являється неприємний запах

Холодильник – замкнутий простір, тому там можуть виникати різні запахи. Полиці і гумові прокладки легко вбирають аромати, навіть якщо миття проводиться регулярно.

Найбільш часто запахи виникають через зіпсовані продукти – на них може з'являтися пліснява або грибок.

Також причиною може стати поломка агрегату. Важливо розуміти, що чим швидше ви почнете усувати проблему, тим простіше зможете її вирішити.

Боротися з запахами потрібно негайно / Фото sovetexpert

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Як усунути запахи

Підготовка

Перш ніж почати миття холодильника всередині, необхідно витягнути продукти, відключити техніку від мережі живлення і розморозити. Після цього можна приступати до основної мети. Якщо звичайне вологе миття не вирішило проблему – скористайтеся підручними засобами.

Оцет

У склянці води необхідно розвести 1 столову ложку оцту. Не рекомендується використовувати дуже концентрований оцет (він може пошкодити емаль і гумові деталі холодильника). Після миття агрегат потрібно залишити сохнути з відкритими дверцятами на пару годин.

Оцет здатний знищити неприємний запах / Фото slk

Сода

У склянці води потрібно розвести 3 ст. ложки соди (якщо запах дуже сильний, можна використовувати подвійну дозу). Холодильник потрібно вимити отриманим розчином, а той, що залишився, можна поставити на полиці у відкритому вигляді (сода абсорбує запах).

Харчова сода абсорбує аромати / Фото vilkin

Лимонна кислота

Сік лимона або лимонна кислота легко замінюють оцет. Ними потрібно протерти полиці холодильника.

Лимонна кислота замінить оцет / Фото infoeda

Також можна використовувати спецзасоби, які продаються в магазинах. Вони є у різних варіаціях: спреї, серветки та ін.

З метою профілактики запахів, купіть поглинач запаху. Він усуне омбре від продуктів з сильними ароматами.

Нейтралізатор запаху завжди повинен бути в холодильнику​ / Фото zymbo