Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: лайфхаки
Іноді запахи невідомого походження просочують холодильник. Позбутися від них складно, але цілком можливо.
Як усунути запахи в холодильнику за допомогою підручних засобів, розповідає 24 канал.
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Чому з'являється неприємний запах
Холодильник – замкнутий простір, тому там можуть виникати різні запахи. Полиці і гумові прокладки легко вбирають аромати, навіть якщо миття проводиться регулярно.
Найбільш часто запахи виникають через зіпсовані продукти – на них може з'являтися пліснява або грибок.
Також причиною може стати поломка агрегату. Важливо розуміти, що чим швидше ви почнете усувати проблему, тим простіше зможете її вирішити.
Боротися з запахами потрібно негайно / Фото sovetexpert
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Як усунути запахи
Підготовка
Перш ніж почати миття холодильника всередині, необхідно витягнути продукти, відключити техніку від мережі живлення і розморозити. Після цього можна приступати до основної мети. Якщо звичайне вологе миття не вирішило проблему – скористайтеся підручними засобами.
Оцет
У склянці води необхідно розвести 1 столову ложку оцту. Не рекомендується використовувати дуже концентрований оцет (він може пошкодити емаль і гумові деталі холодильника). Після миття агрегат потрібно залишити сохнути з відкритими дверцятами на пару годин.
Оцет здатний знищити неприємний запах / Фото slk
Сода
У склянці води потрібно розвести 3 ст. ложки соди (якщо запах дуже сильний, можна використовувати подвійну дозу). Холодильник потрібно вимити отриманим розчином, а той, що залишився, можна поставити на полиці у відкритому вигляді (сода абсорбує запах).
Харчова сода абсорбує аромати / Фото vilkin
Лимонна кислота
Сік лимона або лимонна кислота легко замінюють оцет. Ними потрібно протерти полиці холодильника.
Лимонна кислота замінить оцет / Фото infoeda
Також можна використовувати спецзасоби, які продаються в магазинах. Вони є у різних варіаціях: спреї, серветки та ін.
З метою профілактики запахів, купіть поглинач запаху. Він усуне омбре від продуктів з сильними ароматами.
Нейтралізатор запаху завжди повинен бути в холодильнику / Фото zymbo