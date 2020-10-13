Ремонт – процесс трудоемкий, финансово затратный и длительный. Для того чтобы он прошел максимально легко, к работам нужно подготовиться.

Какие вопросы нужно решить перед началом ремонта, и что следует учесть, рассказывает 24 канал.

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Проект и смета

Перед тем, как начинать ремонт, создайте дизайн-проект, в котором указаны все нюансы: действия, отделочные материалы, чертежи с проводкой и пр. Также необходимо составить смету, в которой будут учтены все расходы на ремонтные работы, материалы, мебель, декор и т.д. Кроме того, проработайте отдельно план для себя, где будет расписано, когда вы планово будете посещать объект.

Подготовку к ремонту начните с дизайн-проекта / Фото remontov

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Поиск рабочих

Для того чтобы не нарваться на мошенников и найти хорошую бригаду, расспросите друзей и знакомых об их опыте. Лучше звать на работу тех строителей, чью работу вы видели. Когда бригада будет найдена – обсудите с ней все детали (инструменты, которые будут использоваться, сроки, стоимость и т.д.).

Какие нюансы следует прописать в договоре со строителями:

график работы;

обязанности сторон;

перечень выполняемых работ;

кто отвечает за закупку и доставку материалов;

кто выносит и вывозит мусор;

где проживают строители;

сроки выполнения работ;

штрафы за просрочку;

правила пребывания в квартире (не курить, не включать музыку и т.д.).

Обязательно составьте договор со строительной бригадой / Фото silastroy

Материалы

Список необходимых инструментов и материалов следует составить заранее. Заказывать все лучше заранее и у проверенного поставщика. Если планируется большой объем, лучше составить договор, где также будут указаны сроки.

Заранее составьте список необходимого для ремонта / Фото Pinterest