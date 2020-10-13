3 нюанса, которые нужно сделать перед началом ремонта
Ремонт – процесс трудоемкий, финансово затратный и длительный. Для того чтобы он прошел максимально легко, к работам нужно подготовиться.
Какие вопросы нужно решить перед началом ремонта, и что следует учесть, рассказывает 24 канал.
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Проект и смета
Перед тем, как начинать ремонт, создайте дизайн-проект, в котором указаны все нюансы: действия, отделочные материалы, чертежи с проводкой и пр. Также необходимо составить смету, в которой будут учтены все расходы на ремонтные работы, материалы, мебель, декор и т.д. Кроме того, проработайте отдельно план для себя, где будет расписано, когда вы планово будете посещать объект.
Подготовку к ремонту начните с дизайн-проекта / Фото remontov
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Поиск рабочих
Для того чтобы не нарваться на мошенников и найти хорошую бригаду, расспросите друзей и знакомых об их опыте. Лучше звать на работу тех строителей, чью работу вы видели. Когда бригада будет найдена – обсудите с ней все детали (инструменты, которые будут использоваться, сроки, стоимость и т.д.).
Какие нюансы следует прописать в договоре со строителями:
- график работы;
- обязанности сторон;
- перечень выполняемых работ;
- кто отвечает за закупку и доставку материалов;
- кто выносит и вывозит мусор;
- где проживают строители;
- сроки выполнения работ;
- штрафы за просрочку;
- правила пребывания в квартире (не курить, не включать музыку и т.д.).
Обязательно составьте договор со строительной бригадой / Фото silastroy
Материалы
Список необходимых инструментов и материалов следует составить заранее. Заказывать все лучше заранее и у проверенного поставщика. Если планируется большой объем, лучше составить договор, где также будут указаны сроки.
Заранее составьте список необходимого для ремонта / Фото Pinterest