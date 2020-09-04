Грибок или плесень в квартире – явление не только распространенное, но и опасное для здоровья жильцов.

Бороться с плесенью необходимо на начальном этапе возникновения – это поможет остановить ее распространения. Как избавиться от грибка быстро и бюджетно, рассказывает domik.ua.

Читайте Как быстро навести порядок в квартире: пошаговая инструкция

Основой плесени является грибок, который провоцирует болезни дыхательных путей – бронхиальную астму, туберкулез, хронический бронхит и кашель. Уничтожить это явление можно довольно быстро, если вовремя начать обработку стен.

Перекись водорода

Дешевое и эффективное средство против плесени в жилых комнатах. Понадобится 3%-я перекись водорода, пищевая сода и уксус. По 1 столовой ложке каждого ингредиента следует перемешать и полученным раствором опрыскать пораженные поверхности. После первого нанесения, нужно оставить смесь на стенах на 10-15 минут, а далее протереть стены сухой тряпкой или губкой. Процедуру рекомендуется повторить два-три раза.

Уксус

Кислота, содержащаяся в уксусе, расправляется с грибковыми бактериями и плесенью, а также очищает воздух от вирусов. Дистиллированный белый уксус нужно залить в емкость с крышкой-распылителем, после чего нанести на поверхность с плесенью. Через час участок необходимо протереть тряпкой, смоченной в чистой воде, и дать поверхности высохнуть.

Чтобы устранить острый запах уксуса, необходимо нанести на поверхность смесь из одного стакана воды и ложки лимонного сока.

Масло чайного дерева

В стакан воды нужно добавить 2 чайные ложки масла чайного дерева. Полученную смесь необходимо распылить на грибок, а после высыхания удалить остатки плесени тканевой салфеткой.

Интересно Как выбрать мебель для квартиры: важные нюансы

Экстракт цитрусовых семян

Апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты могут удалить грибок на стадии появления. Для этого нужно добавить 10 капель экстракта цитрусовых семян в стакан воды и полученной смесью обработать поверхность с плесенью. После высыхания стену необходимо протереть чистой тканью.

Цитрусовые могут уничтожить плесень на начальном этапе / Фото domik

Пищевая сода

Одно из самых эффективных средств в борьбе с грибком – смесь соды и уксуса. В распылитель нужно налить полстакана воды, добавить по чайной ложке соды и уксуса. Смесь наносится на плесень и через полчаса вытирается губкой.

Смесь соды и уксуса быстро расправится с грибком / Фото domik

Важно понимать, что чем быстрее вы начнете бороться с плесенью, тем успешнее будет результат и меньше вреда для здоровья.