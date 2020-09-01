Выбор мебели – вопрос непростой. Именно от нее зависит, насколько квартира комфортная, уютная и функциональная.

Для каждой комнаты мебель подбирается с учетом определенных нюансов, рассказывает 24 канал.

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Мебель для кухни

Для того чтобы выбрать мебель для кухни, необходимо определиться, как именно будет использоваться помещение. Это может быть приготовление пищи для большой семьи, романтические ужины для двоих или же минимальная готовка. В последнем случае, не потребуется большая рабочая зона и множество бытовой техники. Если же кухня рассчитана для сбора друзей, тогда понадобится диванная зона и продуманная рабочая поверхность. Для того чтобы определиться с мебелью, начертите схему, где будут указаны параметры помещения, расположение коммуникаций и личные предпочтения. Таким образом, вы сможете наглядно расположить мойку, кухонный гарнитур, бытовую технику и прочие необходимые элементы кухни.

Мебель для кухни нужно подбирать с учетом планов на помещение / Фото Pinterest

Мебель для спальни

Главный предмет спальни – кровать. Она должна быть не только красивой, но и удобной. Перед покупкой, обязательно сделайте замеры комнаты, нарисуйте схему и наметьте на ней размеры кровати. Так вы сможете знать, что кровать занимает не слишком много места. Тщательно подбирайте матрас – от этого зависит здоровье. Кроме кровати, в спальне можно расположить туалетный столик, шкаф, комод, прикроватные тумбочки.

Мебель для спальни должна быть удобной / Фото Roomble

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Мебель для детской комнаты

Здесь важно обратить внимание на безопасность, экологичность, качество и эргономику. Рекомендуется выбирать мебель из натуральных материалов, на которую предоставляются сертификаты качества. Важно помнить, что дети растут быстро, поэтому лучше присматривать все с расчетом "на вырост" или выбирать модели-трансформеры.

Мебель в детскую комнату лучше подбирать с расчетом "на вырост" / Фото Pinterest

Мебель для гостиной

Здесь, как и в случае с кухней, необходимо определить главное предназначение комнаты. Можно поставить диван и домашний кинотеатр, или же диван, камин и стол, или диван, книжный шкаф и ТВ. В зависимости от этого нюанса, прорисуйте план помещения. В гостиной также могут быть серванты, буфеты, стеллажи, комоды, рабочее место – все зависит от ваших пожеланий.

Мебель в гостиную подбирается с учетом того, как будет использоваться комната / Фото houser

Мебель для ванной комнаты

Основным предметом в ванной считается тумба. Чаще всего она комплектуется умывальником. Важно ориентироваться на размеры помещения – тумба должна легко размещаться, чтобы не мешать открыванию дверей или бытовой технике. Также можно установить пенал для разных мелочей.

Мебель для ванной должна быть функциональной / Фото remontbp

Выбирая мебель, помните, что важен не только ее внешний вид, но и удобство, практичность и функциональность.