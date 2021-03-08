В интерьере квартир и домов владельцы иногда делают ошибки, которые способны перечеркнуть все старания и испортить весь вид жилья.

Каких решений следует избегать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Комплекты мебели

По словам дизайнера, не стоит использовать мебель из одной серии. Например, шкаф + комод или диван + кресло. Лучше сочетать различные фактуры, стили и цвета.

Розетки и выключатели

Лучший дизайн могут испортить такие мелочи, как выключатели или розетки. Обращайте внимание, чтобы эти предметы вписывались в общую картину помещения.

Розетки должны быть незаметными / Фото pinterest

Пластиковый плинтус

Этот предмет удешевляет общий вид. Лучше выбирать натуральные материалы. Например, камень или дерево.

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Пластиковый поддон

Еще одна деталь, которая способна испортить интерьер – пластиковый поддон в душевых боксах и ваннах. Лучше сделать отделку плиткой.

Палитра цветов

Избегайте одного цвета. Для того чтобы интерьер был интересен – дополните его цветными элементами декора.

Не забывайте об акцентах и ярких деталях в интерьере / Фото pinterest