Как избежать факапов в ванной комнате: 13 советов
Ремонт в ванной комнате – процесс сложный и трудоемкий, в ходе которого допускаются различные ошибки.
Какие важные нюансы нужно учесть, чтобы избежать факапов в ванной комнате, рассказывает дизайнер интерьера in_design.studio в Instagram.
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Эргономике санузла нужно уделить огромное внимание, так как от этого зависит ваш комфорт. В интернете огромное количество"факапов" про санузлы, все это – весело-задорно, но, думаю, что никому не хочется переделывать чужие ошибки, – отметила дизайн-интерьера.
Что нужно учесть в проектировании санузлов
- Стандартный размер ванны – 1600/1700 х 600/700 мм.
- Ванны нестандартной формы (ассиметричные, полукруглые, угловые ванны) – не функциональны. Они занимают больше места и срезают вместительность, имея при этом объем чаши внутри такой же, как и у прямоугольной. С точки зрения дизайна – радиусы и скругления – позапрошлый век.
- Ванна на двоих – 1800х800 мм – более чем достаточно.
- Стандартный размер душевой кабины – 900х900 мм. Менее 800х800 мм устанавливать не рекомендуется.
- Душевая кабина должна быть правильной формы – квадратной или прямоугольной.
- Выбирайте душевой поддон из керамогранита. Обратите внимание, что готовые душевые кабины – громоздкие, неудобны в обслуживании и быстро выходят из строя.
Учтите важные моменты – это поможет избежать ошибок / Фото pinterest
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- Высота умывальника от пола должна составлять 850 мм.
- Стандартная глубина столешницы под раковину – 500 мм. Если вы планируете встроить под нее стимальную машину, присмотрите вариант глубиной 450 мм.
- Для унитаза нужно не менее 800 мм по ширине (но лучше 900 мм).
- Для подвесных моделей унитаза требуется инсталляция, ее размеры зависят от выбранной модели. В среднем – 150 мм.
- Высота инсталляции в среднем составляет 1200 мм.
- Учитывайте, что перед унитазом должно быть не менее 500 мм свободного пространства (в идеале – от 750 мм).
- Если вы хотите установить биде, но площадь не позволяет – рассмотрите гигиенический душ или унитаз с функцией биде.
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