Ремонт в ванной комнате – процесс сложный и трудоемкий, в ходе которого допускаются различные ошибки.

Какие важные нюансы нужно учесть, чтобы избежать факапов в ванной комнате, рассказывает дизайнер интерьера in_design.studio в Instagram.

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Эргономике санузла нужно уделить огромное внимание, так как от этого зависит ваш комфорт. В интернете огромное количество"факапов" про санузлы, все это – весело-задорно, но, думаю, что никому не хочется переделывать чужие ошибки, – отметила дизайн-интерьера.

Что нужно учесть в проектировании санузлов

Стандартный размер ванны – 1600/1700 х 600/700 мм. Ванны нестандартной формы (ассиметричные, полукруглые, угловые ванны) – не функциональны. Они занимают больше места и срезают вместительность, имея при этом объем чаши внутри такой же, как и у прямоугольной. С точки зрения дизайна – радиусы и скругления – позапрошлый век. Ванна на двоих – 1800х800 мм – более чем достаточно. Стандартный размер душевой кабины – 900х900 мм. Менее 800х800 мм устанавливать не рекомендуется. Душевая кабина должна быть правильной формы – квадратной или прямоугольной. Выбирайте душевой поддон из керамогранита. Обратите внимание, что готовые душевые кабины – громоздкие, неудобны в обслуживании и быстро выходят из строя.

Учтите важные моменты – это поможет избежать ошибок / Фото pinterest

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