Во время ремонта в квартире владельцы часто совершают интерьерные ошибки.

Как избежать серьезных оплошностей в интерьере, рассказывает 24 канал.

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Гонка за модой

Все трендовые новинки рано или поздно выходят из моды. Часто это происходит достаточно быстро, а вот интерьер остается на несколько лет. Для того чтобы жилье было актуальным, не делайте его слишком модным – обратите внимание на нейтральные варианты, которые всегда будут уместны. А вот разбавить интерьер можно модным декором (чехлы, шторы, подушки) – его легко можно заменить в любой момент.

Лофтовые кирпичные стены – тренд, быстро вышедший из моды / Фото archidea

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Особенности планировки

Многие интерьерные решения хороши для конкретных помещений. К примеру, арка подойдет для просторной квартиры или дома, но не для малогабаритного жилья. Классический стиль также лучше выглядит в большой недвижимости, но не в смарт-квартирах. Эти нюансы следует учитывать на этапе планирования ремонта.

Арка допустима только в просторных помещениях / Фото dekormyhome

Бесполезные вещи

В XXI веке в моде – отказ от бесполезного. Тренд на "украшательства" канул в лету. Актуальным остается функциональный декор. Поэтому, затевая ремонт, продумайте каждый элемент и деталь, и сразу откажитесь от ненужного.

Минимализм актуален в любом жилье / Фото ivona.bigmir