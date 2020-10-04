Під час ремонту у квартирі власники часто допускаються інтер'єрних помилок.

Як уникнути серйозних недоліків в інтер'єрі, розповідає 24 канал.

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Гонка за модою

Всі трендові новинки рано чи пізно виходять з моди. Часто це відбувається досить швидко, а от інтер'єр залишається на кілька років. Для того щоб житло було актуальним, не робіть його занадто модним – зверніть увагу на нейтральні варіанти, які завжди будуть доречними. А ось розбавити інтер'єр можна модним декором (чохли, штори, подушки) – його легко можна замінити в будь-який момент.

Лофтові цегляні стіни – тренд, який швидко вийшов з моди / Фото archidea

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Особливості планування

Багато інтер'єрних рішень гарні для конкретних приміщень. Наприклад, арка підійде для просторої квартири або будинку, але не для малогабаритного житла. Класичний стиль також краще виглядає у великій нерухомості, але не у смарт-квартирах. Ці нюанси слід враховувати на етапі планування ремонту.

Арка допустима лише у просторих приміщеннях / Фото dekormyhome

Непотрібні речі

У XXI столітті в моді – відмова від непотрібного. Тренд на "прикрашення" канув в лету. Актуальним залишається функціональний декор. Тому, затіваючи ремонт, продумайте кожен елемент і деталь, і відразу відмовтеся від непотрібного.

Мінімалізм актуальний в будь-якому житлі / Фото ivona.bigmir