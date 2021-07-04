В среднем "квадрат" жилой недвижимости в столице в июне стоил 36 073 гривен. Как изменились цены – читайте далее.

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Что происходит на первичном рынке недвижимости в Киеве

В июне изменения коснулись всех классов. Наиболее ощутимо это в объектах классов "комфорт" и "премиум".

Цены в ЖК эконом-класса в июне снизились на 2,3%. В среднем квадратный метр обойдется покупателям в 26 327 гривен.

Жилье эконом-класса / Инфографика СтройОбзор

Квартиры комфорт-класса также подешевели. Если сравнивать с маем, в июне цена опустилась на 6,7%. "Квадрат" в таких объектах стоит в среднем 27 553 гривны.

Цены на жилье в новостройках Киева регулярно меняются / Фото Pixabay

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Бизнес-класс. В июне цена опустилась на 1,3% и составила 54 033 гривны за квадратный метр.

По словам экспертов, этот класс жилья является наименее стабильным – стоимость "квадрата" то снижается, то повышается.

Как изменились цены на жилье бизнес-класса / Инфографика СтройОбзор

Квадратный метр квартиры премиум-класса в июне стоил в среднем 66 892 гривны. В сравнении с маем в процентном соотношении, цена снизилась на 10%.

в июне стоил в среднем 66 892 гривны. В сравнении с маем в процентном соотношении, цена снизилась на 10%. Жилье класса де-люкс в Киеве в июне показало снижение на 26% – стоимость "квадрата" опустилась до 100 800 гривен.

Де-люкс "трясет" больше всего / Инфографика СтройОбзор