У середньому "квадрат" у столиці коштував 36 073 гривень. Як змінилися ціни – читайте далі.

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У червні зміни торкнулися всіх класів. Найвідчутніше це в об'єктах класів "комфорт" і "преміум".

Ціни в ЖК економкласу в червні знизилися на 2,3%. В середньому квадратний метр обійдеться покупцям у 26 327 гривень.

Житло економкласу / Інфографіка СтройОбзор

Квартири комфорт-класу також подешевшали. Якщо порівнювати з травнем, у червні ціна опустилася на 6,7%. "Квадрат" в таких об'єктах коштує у середньому 27 553 гривні.

Ціни на житло в новобудовах Києва регулярно змінюються / Фото Pixabay

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Бізнес-клас. У червні ціна опустилася на 1,3% і склала 54 033 гривні за квадратний метр.

За словами експертів, цей клас житла є найменш стабільним – вартість "квадрата" то знижується, то підвищується.

Як змінилися ціни на житло бізнес-класу / Інфографіка СтройОбзор

Квадратний метр квартири преміумкласу в червні коштував у середньому 66 892 гривні. У порівнянні з травнем у процентному співвідношенні, ціна знизилася на 10%.

в червні коштував у середньому 66 892 гривні. У порівнянні з травнем у процентному співвідношенні, ціна знизилася на 10%. Житло класу де-люкс у Києві в червні показало зниження на 26% – вартість "квадрата" опустилася до 100 800 гривень.

Де-люкс "трясе" найбільше / Інфографіка СтройОбзор