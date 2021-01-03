Квартиры-студии в последние годы пользуются спросом среди молодых людей, особенно в мегаполисах. И, если в квартире проживают хотя бы двое людей, иногда возникает необходимость изолироваться.

Каким образом и где это можно сделать, рассказывает Недвижимость 24.

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Рабочая зона в нише

В помещении можно сделать нишу, которая поможет вам "спрятаться". Там вполне разместится стол, стул и система хранения или полки для книг, например. Подобное решение поможет вам уединиться для работы или хобби. Кроме того, ниша позволит скрыть экран компьютера от посторонних в случае прихода гостей. А чтобы это место не было сырым и серым – добавьте немного декора: светильник или красивую вазу.

Отдельная зона в нише поможет изолироваться / Фото proekt.group, Instagram

Место за перегородкой

Каждый человек иногда хочет оградиться от всех. В квартире-студии такое место можно организовать с помощью перегородки или раздвижных дверей. В появившейся зоне можно заниматься любимым делом, ведь у вас получится мини-комната, где можно спрятаться от посторонних и насладиться тишиной.

Если вы хотите укрыться от всех – используйте перегородку / Фото nataliyakraspol, Instagram

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Уголок за шторой

Как известно, площадь в квартире-студии ограничена, и каждый сантиметр хочется использовать с пользой. Еще одно отличное решение – повесить карниз под потолком, подобрать длинные шторы и создать за ними мини-зону. Так можно сделать место как для сна или отдыха, так и для спальни или детской. Важно: этот прием отлично выглядит, если шторы подобраны под цвет стен.

Укромное местечко можно создать благодаря правильно подобранной шторе / Фото yellowhome

Оформляя квартиру-студию, помните, что все должно быть выполнено в одном стиле – это поможет сделать пространство единым.