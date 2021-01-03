Как замаскировать кондиционер в интерьере: лучшие идеи
Кондиционер уже давно стал неотъемлемым элементом для комфортного проживания в квартире и доме. И всегда хочется, чтобы он был максимально незаметным в комнатах.
Как замаскировать кондиционер в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.
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Как скрыть кондиционер в интерьере
В гипсокартонных конструкциях
С помощью обычного гипсокартона кондиционер можно полностью скрыть. Это также касается проводки и осветительных приборов. Кроме того, можно сделать несколько выходов, направленных в разные зоны комнаты. Это позволит воздуху равномерно распространяться по всему помещению.
В фасадах мебели
Этот вариант отлично подойдет для небольшого помещения. Например, кондиционер можно разместить в фасаде встроенного шкафа-купе или шкафах под потолком. Также его легко спрятать на кухне над холодильником или шкафом-пеналом.
Кондиционер можно разместить в фасадах / Фото homester
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В нишах
Ниша может стать отличным решением, которое поможет скрыть кондиционер. Для этого определите подходящее место.
Ниша поможет кондиционеру стать частью интерьера / Фото homester
Цветные кондиционеры
Еще один способ замаскировать кондиционер – подобрать его под цвет стен. Это визуально скроет технику.
Цветные кондиционеры сольются с цветом стен / Фото homester
Совет: выбирайте кондиционер с учетом дизайна интерьера конкретного помещения.
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