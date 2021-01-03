Кондиционер уже давно стал неотъемлемым элементом для комфортного проживания в квартире и доме. И всегда хочется, чтобы он был максимально незаметным в комнатах.

Как замаскировать кондиционер в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Как скрыть кондиционер в интерьере

В гипсокартонных конструкциях

С помощью обычного гипсокартона кондиционер можно полностью скрыть. Это также касается проводки и осветительных приборов. Кроме того, можно сделать несколько выходов, направленных в разные зоны комнаты. Это позволит воздуху равномерно распространяться по всему помещению.

В фасадах мебели

Этот вариант отлично подойдет для небольшого помещения. Например, кондиционер можно разместить в фасаде встроенного шкафа-купе или шкафах под потолком. Также его легко спрятать на кухне над холодильником или шкафом-пеналом.

Кондиционер можно разместить в фасадах / Фото homester

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В нишах

Ниша может стать отличным решением, которое поможет скрыть кондиционер. Для этого определите подходящее место.

Ниша поможет кондиционеру стать частью интерьера / Фото homester

Цветные кондиционеры

Еще один способ замаскировать кондиционер – подобрать его под цвет стен. Это визуально скроет технику.

Цветные кондиционеры сольются с цветом стен / Фото homester

Совет: выбирайте кондиционер с учетом дизайна интерьера конкретного помещения.