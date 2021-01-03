Квартири-студії останніми роками користуються попитом серед молодих людей, особливо у мегаполісах. І, якщо в квартирі проживають хоча б двоє людей, іноді виникає необхідність ізолюватися.

Яким чином і де це можна зробити, розповідає Нерухомість 24.

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Робоча зона в ніші

У приміщенні можна зробити нішу, яка допоможе вам "сховатися". Там цілком розміститься стіл, стілець і система зберігання або полиці для книг, наприклад. Подібне рішення допоможе вам усамітнитися для роботи або хобі. Крім того, ніша дозволить приховати екран комп'ютера від сторонніх у разі приходу гостей. А щоб це місце не було сирим і сірим – додайте трохи декору: світильник або красиву вазу.

Окрема зона в ніші допоможе ізолюватися / Фото proekt.group, Instagram

Місце за перегородкою

Кожна людина іноді хоче відгородитися від усіх. У квартирі-студії таке місце можна організувати за допомогою перегородки або розсувних дверей. У зоні, що з'явиться, можна займатися улюбленою справою, адже у вас вийде міні-кімната, де можна сховатися від сторонніх і насолодитися тишею.

Якщо ви хочете сховатися від усіх – використовуйте перегородку / Фото nataliyakraspol, Instagram

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Куточок за шторою

Як відомо, площа в квартирі-студії обмежена, і кожен сантиметр хочеться використовувати з користю. Ще одне відмінне рішення – повісити карниз під стелею, підібрати довгі штори і створити за ними міні-зону. Так можна зробити місце як для сну або відпочинку, так і для спальні або дитячої. Важливо: цей прийом відмінно виглядає, якщо штори підібрані під колір стін.

Затишне містечко можна створити завдяки правильно підібраним шторам / Фото yellowhome

Оформляючи квартиру-студію, пам'ятайте, що все повинно бути виконано в одному стилі – це допоможе зробити простір єдиним.