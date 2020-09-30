Японский стиль: характерные черты в интерьере
Японский стиль используют для небольших квартир-студий, гостиных, спален, летних кафе.
В чем основа и особенности японского стиля, рассказывает 24 канал.
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Японский стильВ интерьере сформировался еще в 16-17 веке, но его принципы актуальны и сейчас.
Характерные черты и особенности
- Минимализм во всем – максимум места, меньше вещей.
- Мебель с простыми и натуральными формами.
- Цветовая гамма – 2-3 теплых оттенка (песочный, кремовый, белый, бежевый). Как акцент часто используется черный.
- Материалы – натуральные или их имитация.
- Декор минимальный.
В японском стиле приветствуются открытые пространства / Фото topdom
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Цветовая гамма
- Белый
- Красный
- Черный
В японском стиле полутона не приветствуются – достаточно одного чистого цвета с натуральными фактурами дерева, камня или бамбука. Для акцента используется красный цвет.
Японская философия исключает хаос / Фото topdom
Материалы
- дерево (клен, кедр)
- камень
- бамбук и тростник
- плетеная лоза
- шелк
В японском стиле не используются пластиковые и виниловые поверхности, линолеум. В виде напольного покрытия допускается ламинат.
Японский стиль – это натуральные материалы / Фото topdom
Мебель
Все предметы мебели идут на низких ножках. Их количество ограничено – в комнатах не должно быть ничего лишнего.
В основе японского стиля – минимализм / Фото topdom
Примеры японского стиля в интерьере
Японский стиль актуален и сегодня / Фото topdom