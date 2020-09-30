Японский стиль используют для небольших квартир-студий, гостиных, спален, летних кафе.

В чем основа и особенности японского стиля, рассказывает 24 канал.

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Японский стиль В интерьере сформировался еще в 16-17 веке, но его принципы актуальны и сейчас.

Характерные черты и особенности

Минимализм во всем – максимум места, меньше вещей.

– максимум места, меньше вещей. Мебель с простыми и натуральными формами.

с простыми и натуральными формами. Цветовая гамма – 2-3 теплых оттенка (песочный, кремовый, белый, бежевый). Как акцент часто используется черный.

– 2-3 теплых оттенка (песочный, кремовый, белый, бежевый). Как акцент часто используется черный. Материалы – натуральные или их имитация.

– натуральные или их имитация. Декор минимальный.

В японском стиле приветствуются открытые пространства / Фото topdom

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Цветовая гамма

Белый Красный Черный

В японском стиле полутона не приветствуются – достаточно одного чистого цвета с натуральными фактурами дерева, камня или бамбука. Для акцента используется красный цвет.

Японская философия исключает хаос / Фото topdom

Материалы

дерево (клен, кедр)

камень

бамбук и тростник

плетеная лоза

шелк

В японском стиле не используются пластиковые и виниловые поверхности, линолеум. В виде напольного покрытия допускается ламинат.

Японский стиль – это натуральные материалы / Фото topdom

Мебель

Все предметы мебели идут на низких ножках. Их количество ограничено – в комнатах не должно быть ничего лишнего.

В основе японского стиля – минимализм / Фото topdom

Примеры японского стиля в интерьере

Японский стиль актуален и сегодня / Фото topdom