Японський стиль: характерні риси в інтер'єрі
Японський стиль використовують для невеликих квартир-студій, віталень, спалень, літніх кафе.
У чому основа і особливості японського стилю, розповідає 24 канал.
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Японський стильВ інтер'єрі сформувався ще в 16-17 столітті, але його принципи актуальні і зараз.
Характерні риси та особливості
- Мінімалізм у всьому – максимум місця, менше речей.
- Меблі з простими і натуральними формами.
- Колірна гамма – 2-3 теплих відтінки (пісочний, кремовий, білий, бежевий). Як акцент часто використовується чорний.
- Матеріали – натуральні або їх імітація.
- Декор мінімальний.
У японському стилі вітаються відкриті простори / Фото topdom
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Колірна гама
- Білий
- Червоний
- Чорний
У японському стилі півтони не вітаються – досить одного чистого кольору з натуральними фактурами дерева, каменю або бамбука. Для акценту використовується червоний колір.
Японська філософія виключає хаос / Фото topdom
Матеріали
- дерево (клен, кедр)
- камінь
- бамбук і очерет
- плетена лоза
- шовк
У японському стилі не використовуються пластикові і вінілові поверхні, лінолеум. У вигляді підлогового покриття допускається ламінат.
Японський стиль – це натуральні матеріали / Фото topdom
Меблі
Всі предмети меблів йдуть на низьких ніжках. Їх кількість обмежена – в кімнатах не повинно бути нічого зайвого.
В основі японського стилю – мінімалізм / Фото topdom
Приклади японського стилю в інтер'єрі
Японський стиль актуальний і сьогодні / Фото topdom