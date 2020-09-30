Японський стиль використовують для невеликих квартир-студій, віталень, спалень, літніх кафе.

У чому основа і особливості японського стилю, розповідає 24 канал.

Цікаво Класичний стиль в інтер'єрі: чим він особливий

Японський стиль В інтер'єрі сформувався ще в 16-17 столітті, але його принципи актуальні і зараз.

Характерні риси та особливості

Мінімалізм у всьому – максимум місця, менше речей.

у всьому – максимум місця, менше речей. Меблі з простими і натуральними формами.

з простими і натуральними формами. Колірна гамма – 2-3 теплих відтінки (пісочний, кремовий, білий, бежевий). Як акцент часто використовується чорний.

– 2-3 теплих відтінки (пісочний, кремовий, білий, бежевий). Як акцент часто використовується чорний. Матеріали – натуральні або їх імітація.

– натуральні або їх імітація. Декор мінімальний.

У японському стилі вітаються відкриті простори​ / Фото topdom

Читайте Як оформити квартиру у стилі мінімалізм: поради та фото

Колірна гама

Білий Червоний Чорний

У японському стилі півтони не вітаються – досить одного чистого кольору з натуральними фактурами дерева, каменю або бамбука. Для акценту використовується червоний колір.

Японська філософія виключає хаос​ / Фото topdom

Матеріали

дерево (клен, кедр)

камінь

бамбук і очерет

плетена лоза

шовк

У японському стилі не використовуються пластикові і вінілові поверхні, лінолеум. У вигляді підлогового покриття допускається ламінат.

Японський стиль – це натуральні матеріали / Фото topdom

Меблі

Всі предмети меблів йдуть на низьких ніжках. Їх кількість обмежена – в кімнатах не повинно бути нічого зайвого.

В основі японського стилю – мінімалізм / Фото topdom

Приклади японського стилю в інтер'єрі

Японський стиль актуальний і сьогодні​ / Фото topdom