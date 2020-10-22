В любой квартире рано или поздно возникает вопрос: где дальше хранить вещи? Для того чтобы все помещалось, необходимо правильно распорядиться пространством.

Где можно хранить вещи, кроме привычных систем хранения, рассказывает 24 канал.

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Дверь

Если в комнате мало места, используйте дверь для хранения вещей. Для этого к полотну крепят полки или органайзеры, в которых можно хранить сумки, обувь и различные предметы.

Дверь можно использовать с двух сторон / Фото pinterest

Журнальный столик

Под журнальным столиком всегда есть свободное место, которое пустует. Его можно использовать для корзинок или красивых коробок с различными мелочами. Также под столиком можно разместить маленький комод.

Небольшой комод под журнальным столиком позволит создать дополнительные места для хранения / Фото pinterest

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Открытые системы хранения

Если место в квартире ограничено, продумайте открытые системы хранения. Они занимают гораздо меньше места, чем привычные нам шкафы-купе, комоды, гардеробные. Под заказ можно сделать такую систему в любом пустом месте.

Небольшие полки или вешалки позволят разместить вещи / Фото pinterest

Стремянка

Неожиданное, но стильное решение проблемы с хранением вещей – стремянка. В последнее время она стала популярным предметом в интерьере. Сделайте из старой стремянки элемент, который впишется в ваш интерьер, и получите креативное решение проблемы.

Обычная стремянка стала трендом в интерьере / Фото pinterest