Как все вместить на маленькой кухне: лайфхаки
В маленьких помещениях, а особенно на кухне, часто возникает проблема с местами для хранения.
Как вместить на кухне максимум принадлежностей и аксессуаров, рассказывает 24 канал.
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Вставки в шкафчики
Подобные вставки не только позволят хранить большее количество посуды в шкафчиках, но и помогут поддерживать порядок.
Небольшие вставки могут решить проблему с хранением посуды / Pinterest
Контейнеры
Емкости для хранения круп и других продуктов питания обязательно нужны на кухне. Они позволяют не только хранить все в порядке, но и компактно размещаются в шкафах. Подберите размеры контейнеров так, чтобы они идеально подошли к вашей мебели.
Контейнеры для хранения сэкономят место на кухне / Фото kotel.guru
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Вертикальное хранение
Еще один способ сэкономить место. Такой вариант подойдет для досточек, сковородок, форм для запекания и пр.
В вертикальном положении предметы занимают гораздо меньше места / Фото ivd