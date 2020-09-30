В маленьких помещениях, а особенно на кухне, часто возникает проблема с местами для хранения.

Как вместить на кухне максимум принадлежностей и аксессуаров, рассказывает 24 канал.

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Вставки в шкафчики

Подобные вставки не только позволят хранить большее количество посуды в шкафчиках, но и помогут поддерживать порядок.

Небольшие вставки могут решить проблему с хранением посуды / Pinterest

Контейнеры

Емкости для хранения круп и других продуктов питания обязательно нужны на кухне. Они позволяют не только хранить все в порядке, но и компактно размещаются в шкафах. Подберите размеры контейнеров так, чтобы они идеально подошли к вашей мебели.

Контейнеры для хранения сэкономят место на кухне / Фото kotel.guru

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Вертикальное хранение

Еще один способ сэкономить место. Такой вариант подойдет для досточек, сковородок, форм для запекания и пр.

В вертикальном положении предметы занимают гораздо меньше места / Фото ivd