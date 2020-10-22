У будь-якій квартирі рано чи пізно виникає питання: де далі зберігати речі? Для того щоб все вмістилося, необхідно правильно розпорядитися простором.

Де можна зберігати речі, крім звичних систем зберігання, розповідає 24 канал.

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Двері

Якщо у кімнаті мало місця, використовуйте двері для зберігання речей. Для цього до полотна кріплять полиці або органайзери, в яких можна зберігати сумки, взуття і різні предмети.

Двері можна використовувати з двох сторін / Фото pinterest

Журнальний столик

Під журнальним столиком завжди є вільне місце, яке пустує. Його можна використовувати для кошиків або красивих коробок з різними дрібницями. Також під столиком можна розмістити маленький комод.

Невеликий комод під журнальним столиком дозволить створити додаткові місця для зберігання / Фото pinterest​

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Відкриті системи зберігання

Якщо місце у квартирі обмежено, продумайте відкриті системи зберігання. Вони займають набагато менше місця, ніж звичні нам шафи-купе, комоди, гардеробні. Під замовлення можна зробити таку систему у будь-якому порожньому місці.

Невеликі полки або вішалки дозволять розмістити речі​ / Фото pinterest

Драбина

Несподіване, але стильне рішення проблеми зі зберіганням речей – драбина. Останнім часом вона стала популярним предметом в інтер'єрі. Зробіть зі старої драбини елемент, який впишеться у ваш інтер'єр, і отримаєте креативне рішення проблеми.

Звичайна драбина стала трендом в інтер'єрі / Фото pinterest