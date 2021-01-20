Ремонт в квартире или доме – процесс сложный и нервный, поэтому один из важнейших моментов – поиск и выбор строительной бригады.

Как правильно подойти к этому вопросу, и не ошибиться, рассказала дизайнер интерьера olgahome_design в Instagram.

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С этим вопросом связано множество приятных (и не очень) моментов. Я сделала опрос в сторис, и составила чек лист, основываясь на личном опыте, и опыте читателей, – отметила Ольга.

Как найти строительную бригаду

Посетите другие объекты во время ремонта. На месте нужно посмотреть на чистоту и порядок, а также качество работы. Обратите внимание на исполнения стыков, подрезку плитки под 45°, выравнивание и покраску стен и пр., проверьте, нет ли трещин или следов рук на потолке. Покажите потенциальной бригаде ваш дизайн-проект (или свой план работ для жилья). Важно: прораб должен уметь читать и понимать чертежи. В самом начале сотрудничества обязательно подпишите договор, где будут прописаны все нюансы: четкие сроки выполнения работ, возможные риски и пути решения спорных вопросов.

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Обратите внимание на поведение бригады. Комфортно работать с людьми, которые заинтересованы в результате и сами хотят, чтобы получилось красиво и грамотно. Они используют современные методы, материалы и инструменты. Важно, чтобы в бригаде были "свои" специалисты на каждый вид работ.

Это обеспечит уверенность и ответственность за исполнения работ на объекте. Много процессов завязано между собой (например, монтаж гипсокартона и укладка плитки), и лучше, когда оба специалиста находятся на объекте, – подчеркнула дизайнер интерьера.