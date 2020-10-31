Какие аксессуары портят вид ванной комнаты: названия и фото
Даже самую свежую и стильную ванную комнату могут испортить всего несколько предметов.
Какие аксессуары лишние в интерьере ванной, и куда их можно спрятать, рассказывает Недвижимость 24.
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Органайзеры и полки для душевой
В душевой зоне различные ниши, полочки и органайзеры для банных принадлежностей просто необходимы. Однако со временем количество полок возрастает, и все они разные. Это создает эффект захламленности и хаоса в ванной комнате, и портит весь интерьер. Самый оптимальный вариант – изначально сделать нишу с полками, где поместится все необходимое. Если же ремонт закончен, тогда просто замените все полки на одинаковые.
Ниши – оптимальный вариант для хранения банных принадлежностей / Фото remontbp
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Ершик для унитаза и держатель для бумаги
На первый взгляд, эти предметы кажутся мелочами. Однако пластиковые аксессуары существенно портят вид помещения и удешевляют его. На рынке представлены лаконичные, сдержанные модели. Подберите те, которые максимально впишутся в интерьер вашей ванной.
Держатель для бумаги и ершик могут выглядеть стильно / Фото Pikabu
Зеркало с полками
Довольно часто в ванных используются зеркальные поверхности с открытыми полками. Вскоре они заставлены различными мелочами, которые портят интерьер помещения и делают его захламленным. Для того чтобы этого избежать, присмотрите зеркальный шкафчик с закрытым пеналом или скрытым хранением.
Зеркальный шкаф со скрытым хранением спрячет все лишнее / Фото remstroiblog
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