Даже самую свежую и стильную ванную комнату могут испортить всего несколько предметов.

Какие аксессуары лишние в интерьере ванной, и куда их можно спрятать, рассказывает Недвижимость 24.

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Органайзеры и полки для душевой

В душевой зоне различные ниши, полочки и органайзеры для банных принадлежностей просто необходимы. Однако со временем количество полок возрастает, и все они разные. Это создает эффект захламленности и хаоса в ванной комнате, и портит весь интерьер. Самый оптимальный вариант – изначально сделать нишу с полками, где поместится все необходимое. Если же ремонт закончен, тогда просто замените все полки на одинаковые.

Ниши – оптимальный вариант для хранения банных принадлежностей / Фото remontbp

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Ершик для унитаза и держатель для бумаги

На первый взгляд, эти предметы кажутся мелочами. Однако пластиковые аксессуары существенно портят вид помещения и удешевляют его. На рынке представлены лаконичные, сдержанные модели. Подберите те, которые максимально впишутся в интерьер вашей ванной.

Держатель для бумаги и ершик могут выглядеть стильно / Фото Pikabu

Зеркало с полками

Довольно часто в ванных используются зеркальные поверхности с открытыми полками. Вскоре они заставлены различными мелочами, которые портят интерьер помещения и делают его захламленным. Для того чтобы этого избежать, присмотрите зеркальный шкафчик с закрытым пеналом или скрытым хранением.

Зеркальный шкаф со скрытым хранением спрячет все лишнее / Фото remstroiblog