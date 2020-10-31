Навіть найсвіжішу і стильну ванну кімнату можуть зіпсувати лише кілька предметів.

Які аксесуари зайві в інтер'єрі ванної, і куди їх можна заховати, розповідає Нерухомість 24.

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Органайзери і полки для душової

У душовій зоні різні ніші, полички і органайзери для банних приладь просто необхідні. Однак з часом кількість полиць зростає, і всі вони різні. Це створює ефект захаращеності та хаосу у ванній кімнаті, і псує весь інтер'єр. Найоптимальніший варіант – спочатку зробити нішу з полками, де поміститься все необхідне. Якщо ж ремонт закінчений, тоді просто замініть всі полички на однакові.

Ніші – оптимальний варіант для зберігання банного приладдя / Фото remontbp

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Йоржик для унітазу і утримувач для паперу

На перший погляд, ці предмети здаються дрібницями. Однак пластикові аксесуари суттєво псують вигляд приміщення і здешевлюють його. На ринку представлені лаконічні, стримані моделі. Підберіть ті, які максимально впишуться в інтер'єр вашої ванної.

Тримач для паперу і йоржик можуть виглядати стильно​ / Фото Pikabu

Дзеркало з поличками

Досить часто у ванних використовуються дзеркальні поверхні з відкритими полицями. З часом вони заставлені різними дрібницями, які псують інтер'єр приміщення і роблять його безладним. Для того щоб цього уникнути, придбайте дзеркальну шафку з закритим пеналом або прихованим зберіганням.

Дзеркальна шафа з прихованим зберіганням сховає все зайве / Фото remstroiblog

Контейнери для зберігання, кошики, коробки, відро

Всі ці аксесуари для зберігання також захаращують приміщення. Особливо, якщо вони різні за стилем, декором і колірною гамою. Придбайте серію предметів, які підійдуть до інтер'єру ванної.

Аксесуари в одному стилі виглядатимуть гармонійно / Фото pinterest