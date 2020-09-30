Маленькая комната требует особого подхода к оформлению и обустройству.

Для того чтобы помещение казалось просторнее, нужно выбрать правильные цвета, рассказывает 24 канал.

Читайте Детская в серых тонах: как оформить стильно

Белый

Самый идеальный вариант для любого помещения. Он отлично сочетается с другими цветами и выигрышно смотрится в любом стиле. Кроме того, белый визуально расширяет пространство.

Белый цвет актуален в 2020 / Фото best-stroy

Серый

Этот цвет в последние годы стал трендовым. Он считается одним из самых сложных в палитре. Для небольших помещений подойдет дымчатый серый – он меняет оттенок в зависимости от цветов-партнеров.

Серый цвет – один из самых популярных в интерьере / Фото ivd

Актуально Скандинавский стиль в квартире: свежие идеи дизайна интерьера

Бежевый

Универсальный цвет, который подходит для любых помещений. Украсить его могут яркие акценты – текстиль, шторы, декор.

Бежевый цвет – классика жанра / Фото mydizajn

Мятный

Добавит нотку свежести и уюта небольшой комнате. Отлично подойдет к белому, бежевому, серому, желтому цветам.

Мятные оттенки находятся на пике популярности / Фото yellowhome

Персиковый

Теплый и нежный оттенок украсит небольшую комнату. Отлично подойдет к бежевому, серому, мятному, оранжевому, красному, белому и другим цветам.

Персиковый оттенок придаст уюта / Фото desmyhome