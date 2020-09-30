Какие цвета подойдут для маленькой комнаты
Маленькая комната требует особого подхода к оформлению и обустройству.
Для того чтобы помещение казалось просторнее, нужно выбрать правильные цвета, рассказывает 24 канал.
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Белый
Самый идеальный вариант для любого помещения. Он отлично сочетается с другими цветами и выигрышно смотрится в любом стиле. Кроме того, белый визуально расширяет пространство.
Белый цвет актуален в 2020 / Фото best-stroy
Серый
Этот цвет в последние годы стал трендовым. Он считается одним из самых сложных в палитре. Для небольших помещений подойдет дымчатый серый – он меняет оттенок в зависимости от цветов-партнеров.
Серый цвет – один из самых популярных в интерьере / Фото ivd
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Бежевый
Универсальный цвет, который подходит для любых помещений. Украсить его могут яркие акценты – текстиль, шторы, декор.
Бежевый цвет – классика жанра / Фото mydizajn
Мятный
Добавит нотку свежести и уюта небольшой комнате. Отлично подойдет к белому, бежевому, серому, желтому цветам.
Мятные оттенки находятся на пике популярности / Фото yellowhome
Персиковый
Теплый и нежный оттенок украсит небольшую комнату. Отлично подойдет к бежевому, серому, мятному, оранжевому, красному, белому и другим цветам.
Персиковый оттенок придаст уюта / Фото desmyhome