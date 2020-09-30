Які кольори підійдуть для маленької кімнати
Маленька кімната вимагає особливого підходу до оформлення і облаштування.
Для того щоб приміщення здавалося просторіше, потрібно вибрати правильні кольору, розповідає 24 канал.
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Білий
Найідеальніший варіант для будь-якого приміщення. Він відмінно поєднується з іншими кольорами і виграшно виглядає в будь-якому стилі. Крім того, білий візуально розширює простір.
Білий колір актуальний в 2020 / Фото best-stroy
Сірий
Цей колір останніми роками став трендовим. Він вважається одним з найскладніших у палітрі. Для невеликих приміщень підійде димчастий сірий – він змінює відтінок залежно від кольорів-партнерів.
Сірий колір – один з найпопулярніших в інтер'єрі / Фото ivd
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Бежевий
Універсальний колір, який підходить для будь-яких приміщень. Прикрасити його можуть яскраві акценти – текстиль, штори, декор.
Бежевий колір – класика жанру / Фото mydizajn
М'ятний
Додасть нотку свіжості та затишку невеликій кімнаті. Відмінно підійде до білого, бежевого, сірого, жовтого кольорів.
М'ятні відтінки знаходяться на піку популярності / Фото yellowhome
Персиковий
Теплий і ніжний відтінок прикрасить невелику кімнату. Відмінно підійде до бежевого, сірого, м'ятного, помаранчевого, червоного, білого та інших кольорів.
Персиковий відтінок додасть затишку / Фото desmyhome