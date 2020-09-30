Маленька кімната вимагає особливого підходу до оформлення і облаштування.

Для того щоб приміщення здавалося просторіше, потрібно вибрати правильні кольору, розповідає 24 канал.

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Білий

Найідеальніший варіант для будь-якого приміщення. Він відмінно поєднується з іншими кольорами і виграшно виглядає в будь-якому стилі. Крім того, білий візуально розширює простір.

Білий колір актуальний в 2020 / Фото best-stroy

Сірий

Цей колір останніми роками став трендовим. Він вважається одним з найскладніших у палітрі. Для невеликих приміщень підійде димчастий сірий – він змінює відтінок залежно від кольорів-партнерів.

Сірий колір – один з найпопулярніших в інтер'єрі​ / Фото ivd

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Бежевий

Універсальний колір, який підходить для будь-яких приміщень. Прикрасити його можуть яскраві акценти – текстиль, штори, декор.

Бежевий колір – класика жанру / Фото mydizajn

М'ятний

Додасть нотку свіжості та затишку невеликій кімнаті. Відмінно підійде до білого, бежевого, сірого, жовтого кольорів.

М'ятні відтінки знаходяться на піку популярності / Фото yellowhome

Персиковий

Теплий і ніжний відтінок прикрасить невелику кімнату. Відмінно підійде до бежевого, сірого, м'ятного, помаранчевого, червоного, білого та інших кольорів.

Персиковий відтінок додасть затишку​ / Фото desmyhome