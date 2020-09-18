Какие кухни актуальны в 2020 году: фото новинок
Кухня – особое место в доме, которое ассоциируется с семейными ужинами чаепитием. Поэтому она должна быть максимально уютной и функциональной.
Какие дизайны кухни актуальны в 2020 году, и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал.
Важно Распространенные ошибки при ремонте кухни
В трендах дизайна интерьера кухни остаются простота, натуральность и экологичность. Все это касается как материалов, так и форм. Любые излишества не приветствуются.
Особенности
- Функциональность, простота, элегантность и удобство
- Акцент на бытовой технике и гаджетах
- Дизайн кухни должен соответствовать стилистике квартиры
- Минимум необходимого и максимум природности и естественности
- Цветовая гамма – спокойная (черный, белый, серый, бежевый, молочный, кремовый, шоколадный, графитовый)
- Использование дерева, мрамора, керамики, металла
- Многофункциональность систем хранения, мебель-трансформер
- Максимум свободного пространства и света (приветствуется дополнительное освещение)
- Актуальные стили для интерьера кухни: прованс, лофт, классика, минимализм, хай-тек.
В тренде – простые и элегантные кухни с максимальным свободным пространством / Фото dizajngid
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Допускается использование как матовых, так и глянцевых поверхностей / Фото dizajngid
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