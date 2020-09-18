Кухня – особое место в доме, которое ассоциируется с семейными ужинами чаепитием. Поэтому она должна быть максимально уютной и функциональной.

Какие дизайны кухни актуальны в 2020 году, и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал.

Важно Распространенные ошибки при ремонте кухни

В трендах дизайна интерьера кухни остаются простота, натуральность и экологичность. Все это касается как материалов, так и форм. Любые излишества не приветствуются.

Особенности

Функциональность, простота, элегантность и удобство

Акцент на бытовой технике и гаджетах

и гаджетах Дизайн кухни должен соответствовать стилистике квартиры

Минимум необходимого и максимум природности и естественности

и максимум природности и естественности Цветовая гамма – спокойная (черный, белый, серый, бежевый, молочный, кремовый, шоколадный, графитовый)

– спокойная (черный, белый, серый, бежевый, молочный, кремовый, шоколадный, графитовый) Использование дерева , мрамора, керамики, металла

, мрамора, керамики, металла Многофункциональность систем хранения , мебель-трансформер

, мебель-трансформер Максимум свободного пространства и света (приветствуется дополнительное освещение)

и света (приветствуется дополнительное освещение) Актуальные стили для интерьера кухни: прованс, лофт, классика, минимализм, хай-тек.

В тренде – простые и элегантные кухни с максимальным свободным пространством / Фото dizajngid

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Актуальные кухни 2020: примеры в интерьере

Допускается использование как матовых, так и глянцевых поверхностей / Фото dizajngid

В моде – спокойные оттенки / 1001sovety