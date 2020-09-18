Які кухні актуальні в 2020 році: фото новинок
Кухня – особливе місце в будинку, яке асоціюється з сімейними вечерями та чаюванням. Тому вона повинна бути максимально затишною і функціональною.
Які дизайни кухні актуальні в 2020 році, і на що звернути увагу, розповідає 24 канал.
Важливо Поширені помилки під час ремонту кухні
У трендах дизайну інтер'єру кухні залишаються простота, натуральність і екологічність. Все це стосується як матеріалів, так і форм. Будь-які надмірності не вітаються.
Особливості
- Функціональність, простота, елегантність і зручність
- Акцент на побутовій техніці і гаджетах
- Дизайн кухні повинен відповідати стилістиці квартири
- Мінімум необхідного і максимум природності і природності
- Колірна гамма – спокійна (чорний, білий, сірий, бежевий, молочний, кремовий, шоколадний, графітовий)
- Використання дерева, мармуру, кераміки, металу
- Багатофункціональність систем зберігання, меблі-трансформери
- Максимум вільного простору і світла (вітається додаткове освітлення)
- Актуальні стилі для інтер'єру кухні: прованс, лофт, класика, мінімалізм, хай-тек.
В тренде – простые и элегантные кухни с максимальным свободным пространством / Фото dizajngid
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