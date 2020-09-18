Кухня – особливе місце в будинку, яке асоціюється з сімейними вечерями та чаюванням. Тому вона повинна бути максимально затишною і функціональною.

Які дизайни кухні актуальні в 2020 році, і на що звернути увагу, розповідає 24 канал.

Важливо Поширені помилки під час ремонту кухні

У трендах дизайну інтер'єру кухні залишаються простота, натуральність і екологічність. Все це стосується як матеріалів, так і форм. Будь-які надмірності не вітаються.

Особливості

Функціональність, простота, елегантність і зручність

Акцент на побутовій техніці і гаджетах

і гаджетах Дизайн кухні повинен відповідати стилістиці квартири

Мінімум необхідного і максимум природності і природності

і максимум природності і природності Колірна гамма – спокійна (чорний, білий, сірий, бежевий, молочний, кремовий, шоколадний, графітовий)

– спокійна (чорний, білий, сірий, бежевий, молочний, кремовий, шоколадний, графітовий) Використання дерева , мармуру, кераміки, металу

, мармуру, кераміки, металу Багатофункціональність систем зберігання , меблі-трансформери

, меблі-трансформери Максимум вільного простору і світла (вітається додаткове освітлення)

і світла (вітається додаткове освітлення) Актуальні стилі для інтер'єру кухні: прованс, лофт, класика, мінімалізм, хай-тек.

В тренде – простые и элегантные кухни с максимальным свободным пространством / Фото dizajngid

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Актуальные кухни 2020: примеры в интерьере

Допускается использование как матовых, так и глянцевых поверхностей / Фото dizajngid

В моде – спокойные оттенки / 1001sovety