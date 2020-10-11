Живые растения в доме – это не только красиво, но полезно. Некоторые из них очищают воздух и улучшают микроклимат.

Какие цветы помогут уберечь иммунитет от вредных примесей в воздухе, а также украсят интерьер, рассказывает 24 канал.

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Хризантема

Хризантема – растение, которое часто встречается в рейтингах NASA: в офисах компании стоят именно эти цветы. Они очищают воздух от формальдегида, бензола и паров аммиака. Кроме того, они украшают любой интерьер.

Хризантемы – не только красивые, но и полезные растения / Фото prosad

Драцена

Очень популярное растение в квартирах и домах. Оно не только красиво смотрится, но и обладает полезными свойствами, а именно – уничтожает бензол, трихлорэтилен и ксилолы из воздуха.

Драцена придает интерьеру элегантности / Фото botanichka

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Фикус

Очень многие любят фикусы, но не знают о их полезных свойствах. Это растение отвечает за гигиену микроклимата.

Фикус дарит ощущение свежести / Фото dekormyhome

Алоэ вера

Растение, обладающее целебными свойствами. Алоэ вера – эфективное средство при простуде, а также лечит ожоги и очищает воздух.

Алоэ вера – одно из самых полезных растений / Фото kvartblog

Хамадорея

Невероятно красивая пальма, которая дарит уют любому интерьеру, а также убивает пары формальдегида в воздухе.

Хамадорея – красивое и полезное растение / Фото pocvetam