Живі рослини в будинку – це не тільки красиво, але корисно. Деякі з них очищають повітря і покращують мікроклімат.

Які квіти допоможуть уберегти імунітет від шкідливих домішок у повітрі, а також прикрасять інтер'єр, розповідає 24 канал.

Актуально Які квіти не можна тримати вдома: 5 небезпечних рослин

Хризантема

Хризантема – рослина, яка часто зустрічається в рейтингах NASA: в офісах компанії стоять саме ці квіти. Вони очищають повітря від формальдегіду, бензолу і парів аміаку. Крім того, вони прикрашають будь-який інтер'єр.

Хризантеми – не тільки красиві, але і корисні рослини / Фото prosad

Драцена

Дуже популярна рослина в квартирах і будинках. Воно не тільки красиво виглядає, але і має корисні властивості, а саме – знищує бензол, трихлоретилен і ксилоли з повітря.

Драцена надає інтер'єру елегантності / Фото botanichka

Читайте Чим виділяються будинки блогерів: інтер'єрні фішки

Фікус

Дуже багато хто любить фікуси, але не знають про їх корисні властивості. Ця рослина відповідає за гігієну мікроклімату.

Фікус дарує відчуття свіжості​ / Фото dekormyhome

Алое віра

Рослина, що володіє цілющими властивостями. Алое вера – ефективний засіб при застуді, а також лікує опіки і очищає повітря.

Алое віра – одна з найбільш корисних рослин / Фото kvartblog

Хамадорея

Неймовірно красива пальма, яка дарує затишок будь-якому інтер'єру, а також вбиває пари формальдегіду в повітрі.

Хамадорея – красива і корисна рослина / Фото pocvetam