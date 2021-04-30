При ремонте важно продумать все нюансы – от цветовой палитры до текстиля. Каких ошибок избегать в ванной комнате – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Каких вещей избегать в интерьере
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Разноцветные коврики
В ванной комнате после душа хочется ступить на мягкий коврик. По словам дизайнера интерьера, разношерстные коврики могут испортить вид помещения. Выбирайте текстиль в тон ванной комнаты.
Красивый коврик украсит ванную / Фото o-vannoy
Я часто упоминаю визуальный шум, который мы создаем своими руками – покупаем разноцветные баночки, яркие коврики, цветные полотенца и т.д. И все эти милые штучки утяжеляют обстановку, что вообще не нужно в ванной – в месте, в которое мы приходим проснуться или расслабиться,
– пояснила Полина Ильяшенко.
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Люк
Люк в ванной комнате нужен обязательно, но он не должен выглядеть броско и "громко". Пластиковый люк в ванной также испортит весь интерьер. Лучший вариант – нажимной механизм под плитку.
Невидимый люк – лучшее решение для ванной / Фото kupiluki
Сушка
Подвесная сушка для белья до сих пор встречается в интерьерах квартир и домов. И это решение портит весь интерьер. По словам дизайнера интерьера, если в жилье нет хозяйственного блока, лучше использовать полотенцесушитель или напольную сушилку – ее можно спрятать, когда белье высохнет.
Если есть место и возможность, лучше использовать сушильную машину / Фото ivd