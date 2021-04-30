При ремонте важно продумать все нюансы – от цветовой палитры до текстиля. Каких ошибок избегать в ванной комнате – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Каких вещей избегать в интерьере

Разноцветные коврики

В ванной комнате после душа хочется ступить на мягкий коврик. По словам дизайнера интерьера, разношерстные коврики могут испортить вид помещения. Выбирайте текстиль в тон ванной комнаты.

Красивый коврик украсит ванную / Фото o-vannoy

Я часто упоминаю визуальный шум, который мы создаем своими руками – покупаем разноцветные баночки, яркие коврики, цветные полотенца и т.д. И все эти милые штучки утяжеляют обстановку, что вообще не нужно в ванной – в месте, в которое мы приходим проснуться или расслабиться,

– пояснила Полина Ильяшенко.

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Люк

Люк в ванной комнате нужен обязательно, но он не должен выглядеть броско и "громко". Пластиковый люк в ванной также испортит весь интерьер. Лучший вариант – нажимной механизм под плитку.

Невидимый люк – лучшее решение для ванной / Фото kupiluki

Сушка

Подвесная сушка для белья до сих пор встречается в интерьерах квартир и домов. И это решение портит весь интерьер. По словам дизайнера интерьера, если в жилье нет хозяйственного блока, лучше использовать полотенцесушитель или напольную сушилку – ее можно спрятать, когда белье высохнет.

Если есть место и возможность, лучше использовать сушильную машину / Фото ivd