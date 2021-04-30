Для максимального комфорта и удобства рабочее место дома нужно тщательно спланировать. Принципы создания домашнего офиса рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.

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На данный момент домашний офис – это не роскошь, а повседневная необходимость,
– отметила Скуратова.

Принципы создания домашнего офиса

  • Идеальный вариант – офис в отдельном помещении. Поэтому если есть свободная комната – используйте ее.
  • Офис должен быть максимально комфортным – учитывайте это при его планировании.
  • Удобная мебель. Сидячая работа дает о себе знать, поэтому стул и стол нужно внимательно выбирать.
  • Стол может быть матовым или глянцевым. По словам дизайнера интерьера, более практичным вариантом является матовое покрытие.
  • Места для хранения. В домашнем офисе важно предусмотреть полки, ящики, корзины и пр., где будет храниться канцелярия и другие принадлежности.

Продумайте места для хранения – это обеспечит удобство / Фото fhitsfriends

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  • Если офис находится в общем помещении – предусмотрите перегородки.
  • Освещение – один из важных нюансов в офисе. Это может быть люстра, настольная лампа, бра, торшер. Ангелина Скуратова подчеркнула, что "дизайн осветительных приборов – это отдельное искусство".

Освещение – один из атрибутов офиса / Фото pinterest

  • Живые растения украсят офис и придадут ему уюта.

Комнатные цветы украсят кабинет / Фото pinterest

 