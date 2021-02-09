Как выбрать идеальную кровать: 4 пункта, которые нужно учесть
Выбор кровати в спальню или другую комнату зависит от множества нюансов.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Какие моменты нужно учесть перед покупкой кровати, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Хороший сон – необходимое условие здоровой жизни! И как же важно создать для себя удобное спальное место,
– отметила Петайкина.
Что нужно учесть
Размер
В подборе размера кровати ориентируйтесь на:
- рост того, кто будет на ней спать;
- размеры помещения.
Выбирайте максимально допустимый размер с учетом свободного передвижения.
Длина кровати должна быть на 10 см больше роста. Чтобы определить оптимальную ширину, закиньте руки за голову и расправьте локти.
Вы не должны тревожить рядом лежащего человека, если кровать односпальная, то локти не должны выходить за пределы,
– пояснила Анна.
Кровать нужно подбирать с учетом параметров человека / Фото ivd
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Анна уточнила, что между кроватью и ближайшим объектом должно быть не менее 70 см для прохода. Высота кровати должна была комфортной (чтобы удобно было вставать).
Материал
По словам дизайнера интерьера, самые долговечные варианты для каркаса – это деревянный массив и металл. Недолговечные, но бюджетные – МДФ ии ДВП. Самый ненадежный – ДСП.
Кровать может быть с ящиками или без / Фото design-homes
Основание
Считается, что гибкие ламели – лучший вариант. Они лучшие по ортопедическим свойствам и матрас будет хорошо вентилироваться. Чем их больше – тем лучше,
– добавила Анна Петайкина.
Система хранения
Этот момент зависит только от личных предпочтений. Если в квартире мало места – можно рассмотреть кровать-трансформер.
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