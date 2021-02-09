Выбор кровати в спальню или другую комнату зависит от множества нюансов.

Какие моменты нужно учесть перед покупкой кровати, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Хороший сон – необходимое условие здоровой жизни! И как же важно создать для себя удобное спальное место,

– отметила Петайкина.

Что нужно учесть

Размер

В подборе размера кровати ориентируйтесь на:

рост того, кто будет на ней спать;

размеры помещения.

Выбирайте максимально допустимый размер с учетом свободного передвижения.

Длина кровати должна быть на 10 см больше роста. Чтобы определить оптимальную ширину, закиньте руки за голову и расправьте локти.

Вы не должны тревожить рядом лежащего человека, если кровать односпальная, то локти не должны выходить за пределы,

– пояснила Анна.

Кровать нужно подбирать с учетом параметров человека / Фото ivd

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Анна уточнила, что между кроватью и ближайшим объектом должно быть не менее 70 см для прохода. Высота кровати должна была комфортной (чтобы удобно было вставать).

Материал

По словам дизайнера интерьера, самые долговечные варианты для каркаса – это деревянный массив и металл. Недолговечные, но бюджетные – МДФ ии ДВП. Самый ненадежный – ДСП.

Кровать может быть с ящиками или без / Фото design-homes

Основание

Считается, что гибкие ламели – лучший вариант. Они лучшие по ортопедическим свойствам и матрас будет хорошо вентилироваться. Чем их больше – тем лучше,

– добавила Анна Петайкина.

Система хранения

Этот момент зависит только от личных предпочтений. Если в квартире мало места – можно рассмотреть кровать-трансформер.