Потолок играет важную роль в интерьере квартир и домов, поэтому к его выбору необходимо подойти ответственно.

Какие потолки актуальны и на что обратить внимание, рассказала дизайнер студии интерьера zetwix в Instagram.

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Отделка потолка: виды

Оштукатуренный (сохранит высоту потолка, но усложнит разводку электрики). Гипсокартонный (позволит скрыть все нюансы, но "съест" 6-10 см). Натяжной (очень быстро, легко в установке и вполне бюджетно).

При этом популярный натяжной потолок имеет несколько нюансов – рассмотрим их подробнее.

"Он воняет. Даже дорогой и классный. Да, степень чувствительности у всех разная, кому то сойдет. Но зачем рисковать? Воняет потому, что резиновый, а вам этим дышать", – отметила дизайнер интерьера.

Недостатки натяжного потолка

Ограниченный выбор светильников

Отказ от скрытого карниза, лепнины, ниш под подсветки, ниш под встроенные светильники.

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Если площадь большая – на потолке будет шов.

Может "гулять" на сквозняке и провисать над дверцами высокой мебели.

Не спасет от затопления, хотя многие уверены в обратном.

Отсутствие шумоизоляции.

Подведем итоги: если уж так произошло, что судьба склонила вас к натяжному потолку вместо оштукатуренного или гипсокартонного, который является нашим фаворитом многие годы, пусть это будет ровный, белый, матовый потолок, – резюмировали в zetwix.