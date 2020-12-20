Какой потолок выбрать: полезные советы и рекомендации
Потолок играет важную роль в интерьере квартир и домов, поэтому к его выбору необходимо подойти ответственно.
Какие потолки актуальны и на что обратить внимание, рассказала дизайнер студии интерьера zetwix в Instagram.
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Отделка потолка: виды
- Оштукатуренный (сохранит высоту потолка, но усложнит разводку электрики).
- Гипсокартонный (позволит скрыть все нюансы, но "съест" 6-10 см).
- Натяжной (очень быстро, легко в установке и вполне бюджетно).
При этом популярный натяжной потолок имеет несколько нюансов – рассмотрим их подробнее.
"Он воняет. Даже дорогой и классный. Да, степень чувствительности у всех разная, кому то сойдет. Но зачем рисковать? Воняет потому, что резиновый, а вам этим дышать", – отметила дизайнер интерьера.
Недостатки натяжного потолка
- Ограниченный выбор светильников
- Отказ от скрытого карниза, лепнины, ниш под подсветки, ниш под встроенные светильники.
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- Если площадь большая – на потолке будет шов.
- Может "гулять" на сквозняке и провисать над дверцами высокой мебели.
- Не спасет от затопления, хотя многие уверены в обратном.
- Отсутствие шумоизоляции.
Подведем итоги: если уж так произошло, что судьба склонила вас к натяжному потолку вместо оштукатуренного или гипсокартонного, который является нашим фаворитом многие годы, пусть это будет ровный, белый, матовый потолок, – резюмировали в zetwix.
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