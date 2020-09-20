Стол для маленькой кухни: как выбрать
В маленькой кухне обеденный стол должен быть функциональным и занимать немного места.
Для того, чтобы правильно выбрать обеденный стол, нужно учесть несколько нюансов, рассказывает 24 канал.
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С чего начать
- Первое, с чем нужно определиться, – для чего нужен стол:
- для семейных приемов пищи
- для скорых перекусов
- для приема гостей.
От этого зависит форма и размер обеденного стола.
Первый шаг – определиться с предназначением стола / Фото idealkitchen
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- Определитесь, где будет стоять обеденный стол. Учитывайте, что для удобства за спинами сидящих за столом людей должно быть около 40 см.
Месторасположение стола необходимо определить до покупки / Фото mebeus
Как выбрать стол
- Для маленькой кухни рекомендуется выбирать квадратный или прямоугольный стол – это позволит сэкономить место. Круглый столик выглядит менее массивным, но его столешница гораздо меньше. Так же хороший вариант – стол-трансформер.
- Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам или же приобрести стеклянный стол с металлическими ножками. Темные цвета специалисты не советуют использовать в маленьких помещениях.
- Выбирайте стол с тонкими изящными ножками – массивные только утяжелят визуально пространство.
Круглый стол выглядит компактно и стильно / Фото malenkaya-kuhnya
Примеры столов для кухни
Выдвижной столик – отличная альтернатива традиционному / Фото dizajngid
Избегайте массивных деталей и темных оттенков / Фото dizajngid