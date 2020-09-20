В маленькой кухне обеденный стол должен быть функциональным и занимать немного места.

Для того, чтобы правильно выбрать обеденный стол, нужно учесть несколько нюансов, рассказывает 24 канал. Интересно Как сэкономить место на кухне: полезные советы С чего начать Первое, с чем нужно определиться, – для чего нужен стол: для семейных приемов пищи

для скорых перекусов

для приема гостей. От этого зависит форма и размер обеденного стола. Первый шаг – определиться с предназначением стола / Фото idealkitchen Читайте Распространенные ошибки при ремонте кухни Определитесь, где будет стоять обеденный стол. Учитывайте, что для удобства за спинами сидящих за столом людей должно быть около 40 см. Месторасположение стола необходимо определить до покупки / Фото mebeus Как выбрать стол Для маленькой кухни рекомендуется выбирать квадратный или прямоугольный стол – это позволит сэкономить место. Круглый столик выглядит менее массивным, но его столешница гораздо меньше. Так же хороший вариант – стол-трансформер.

стол – это позволит сэкономить место. выглядит менее массивным, но его столешница гораздо меньше. Так же хороший вариант – стол-трансформер. Лучше отдать предпочтение светлым оттенкам или же приобрести стеклянный стол с металлическими ножками. Темные цвета специалисты не советуют использовать в маленьких помещениях.

или же приобрести с металлическими ножками. Темные цвета специалисты не советуют использовать в маленьких помещениях. Выбирайте стол с тонкими изящными ножками – массивные только утяжелят визуально пространство. Круглый стол выглядит компактно и стильно / Фото malenkaya-kuhnya Примеры столов для кухни Выдвижной столик – отличная альтернатива традиционному / Фото dizajngid Избегайте массивных деталей и темных оттенков / Фото dizajngid