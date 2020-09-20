Маленькие кухни довольно часто встречаются в городских квартирах, а сделать перепланировку – дорого, проблематично и не всегда возможно из-за несущих конструкций.

Чтобы кухня была комфотной, уютной и функциональной, нужно максимально грамотно использовать пространство, рассказывает 24 канал.

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Мебель

Довольно часто владельцы квартир отказываются от определенных предметов с целью экономии места. Однако здесь важен правильный подход – в кухне должно быть все необходимое, главное – правильно расставить. Если помещение прямоугольной вытянутой формы – расположите мебель вдоль стен, если квадратной – оптимальный вариант – расстановка буквой "Г".

Подвесные шкафы и полки под потолок помогут вместить необходимое. А увеличить рабочее место помогут выдвижные системы.

Продумайте подвесные полки на кухне / Фото Pinterest

Балкон

Если кухня очень компактная, но рядом есть балкон - смело его используйте. Объедините два пространства, это позволит не только добавить света в помещении, но и расширит кухню. В случае если балкон присоединить невозможно, его можно использовать как место для хранения. К примеру, расположить там шкафчик с ящиками или навесные полки, куда можно спрятать кухонную утварь.

Холодильник

Крупная бытовая техника занимает много места в квартире, поэтому часто возникает вопрос: куда поставить холодильник. Один из вариантов – специальная ниша. Ее можно сделать либо на кухне, либо в прилегающем помещении. Также можно приобрести маленький холодильник и отдельно морозильную камеру, которую можно спрятать под обеденным столом.

Маленький холодильник можно удачно "спрятать" / Фото Pinterest

Места для хранения

Если в кухонных ящиках места для посуды и прочей утвари недостаточно, подумайте о навесных полках. Для мелких предметов используйте рейлинги.

Рейлинги – отличное приспособление для хранения кухонной утвари / Фото Pinterest

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Во время ремонта на кухне некоторые мелочи помогут создать недостающий комфорт:

Используйте подоконник как рабочую поверхность. Для этого необходимо высоту кухонного гарнитура продумать под высоту подоконника.

Установите мягкий уголок с нишами для хранения вместо обычных стульев.

Выбирайте светлые оттенки для отделки и для мебели.

Подоконник может служить рабочей поверхностью / Фото Pinterest