У маленькій кухні обідній стіл повинен бути функціональним і займати небагато місця.

Для того, щоб правильно вибрати обідній стіл, потрібно врахувати кілька нюансів, розповідає 24 канал.

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З чого розпочати

Перше, з чим потрібно визначитися, – для чого потрібен стіл:

для сімейних прийомів їжі

для швидких перекусів

для прийому гостей.

Від цього залежить форма і розмір обіднього столу.

Перший крок – визначитися з призначенням столу​ / Фото idealkitchen

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Визначтеся, де буде стояти обідній стіл. Враховуйте, що для зручності за спинами людей, які сидять за столом, має бути близько 40 см.

Місцезнаходження столу необхідно визначити до покупки​ / Фото mebeus

Як вибрати стіл

Для маленької кухні рекомендується вибирати квадратний або прямокутний стіл – це дозволить зекономити місце. Круглий столик виглядає менш масивним, але його стільниця набагато менше. Також хороший варіант – стіл-трансформер.

– це дозволить зекономити місце. виглядає менш масивним, але його стільниця набагато менше. Також хороший варіант – Краще віддати перевагу світлим відтінкам або ж придбати скляний стіл з металевими ніжками . Темні кольори фахівці не радять використовувати в маленьких приміщеннях.

або ж придбати . Темні кольори фахівці не радять використовувати в маленьких приміщеннях. Вибирайте стіл з тонкими витонченими ніжками – масивні тільки обтяжать візуально простір.

Круглий стіл виглядає компактно і стильно ​/ Фото malenkaya-kuhnya

Приклади столів для кухні

Висувний столик – відмінна альтернатива традиційному / Фото dizajngid

Уникайте масивних деталей і темних відтінків​ / Фото dizajngid