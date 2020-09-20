Стіл для маленької кухні: як вибрати
У маленькій кухні обідній стіл повинен бути функціональним і займати небагато місця.
Для того, щоб правильно вибрати обідній стіл, потрібно врахувати кілька нюансів, розповідає 24 канал.
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З чого розпочати
- Перше, з чим потрібно визначитися, – для чого потрібен стіл:
- для сімейних прийомів їжі
- для швидких перекусів
- для прийому гостей.
Від цього залежить форма і розмір обіднього столу.
Перший крок – визначитися з призначенням столу / Фото idealkitchen
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- Визначтеся, де буде стояти обідній стіл. Враховуйте, що для зручності за спинами людей, які сидять за столом, має бути близько 40 см.
Місцезнаходження столу необхідно визначити до покупки / Фото mebeus
Як вибрати стіл
- Для маленької кухні рекомендується вибирати квадратний або прямокутний стіл – це дозволить зекономити місце. Круглий столик виглядає менш масивним, але його стільниця набагато менше. Також хороший варіант – стіл-трансформер.
- Краще віддати перевагу світлим відтінкам або ж придбати скляний стіл з металевими ніжками. Темні кольори фахівці не радять використовувати в маленьких приміщеннях.
- Вибирайте стіл з тонкими витонченими ніжками – масивні тільки обтяжать візуально простір.
Круглий стіл виглядає компактно і стильно / Фото malenkaya-kuhnya
Приклади столів для кухні
Висувний столик – відмінна альтернатива традиційному / Фото dizajngid
Уникайте масивних деталей і темних відтінків / Фото dizajngid