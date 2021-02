Приобретение жилья в Киеве – вопрос, который может затянуться на длительное время. Это связано с тем, что жизнь в мегаполисе отличается своим темпом и потребностями.

Выбирая объект недвижимости в столице, важно учесть не только его цену и технические моменты, но и расположение. ЖК Nordica Residence, проект которого недавно был обновлен, – идеальный вариант для тех, кто ценит время и комфорт. Почему – читайте в материале ниже.

Nordica Residence Комфортный, удобный и уютный жилой комплекс, который возводится Корпорацией Недвижимости РИЕЛ на столичном Печерске – недалеко от Ботанического сада им. Гришко и набережной Днепра.

Темпоритм мегаполиса диктует свои требования: когда свободного времени мало, а надо успеть провести переговоры с партнерами, пообедать с ребенком, который пришел из школы, а в конце рабочей недели еще и отдохнуть с друзьями... Кажется, невозможно совместить столько задач? Возможно! Если концепция ЖК, который вы выбираете для себя, предусматривает и учитывает все ваши потребности. А значит, все необходимое – у вас под боком,

– подчеркнули в РИЕЛ.

Что есть вблизи популярного ЖК Nordica Residence

Рестораны, пабы, клубы, зоны отдыха

Nordica Residence – ЖК, вблизи которого уже есть (а вскоре появятся и новые) статусные рестораны и уютные кафе. Каждый из них имеет уникальную концепцию и приятную атмосферу, в которой можно насладиться вкусным кофе, попробовать эксклюзивные блюда или встретиться с партнерами, коллегами или друзьями и решить необходимые вопросы. Важно, что почти во всех заведениях также есть меню для маленьких гостей.

В ЖК "Новопечерские Липки", который находится на улице Драгомирова, можно насладиться японской авторской кухней сети Fujiwara Yoshi от шефа Йошихиро Фудзивара.

от шефа Йошихиро Фудзивара. Неподалеку, на улице Зверинецкой, есть "Сливки общества" , на бульваре Дружбы Народов – ресторан индийской кухни New Bombey Palace , а на бульваре Леси Украинки – ресторанный комплекс паназиатской и итальянской кухни FENIX Asia.

Почувствовать атмосферу Кубы и полюбоваться невероятными видами можно на террасе ресторана Havana, который известен своей неповторимой вечерней иллюминацией.

А в начале Днепровского спуска (всего 13 минут на авто) находится Guramma – место, где собирается столичный бомонд, чтобы насладиться изысканной кухней.

Guramma – культовое заведение в Киеве / Фото topclub​

Guramma Italiana и Guramma Modern Asia – ресторан премиум-класса, который соединил две самые популярные кухни мира: японскую и итальянскую. Guramma – это не только гастрономическое удовольствие, но и уникальная атмосфера, изысканный интерьер и высококлассная акустическая система. А также отсюда можно любоваться одним из лучших панорамных видов на холмы Печерска и вершинами церквей,

– добавили в РИЕЛ.

Известный в столице бар Samna – также совсем рядом. Здесь вы сможете попробовать вкусные блюда, насладиться авторскими коктейлями в баре и потанцевать под сеты диджея.

Kyiv Food Market – территория гастрономических развлечений и любимое место киевской молодежи, которое с радостью поприветствует жителей ЖК Nordica Residence всего в 15 минутах от дома.

Kyiv Food Market – одно из любимых мест киевлян / Фото lasoon

Еще одно приятное и интересное место – ресторан Gatsby Restaurant & Terrace, который находится у метро "Дружбы народов". Кстати, здесь можно веселиться в караоке всю ночь.

Gatsby Restaurant & Terrace находится недалеко от Nordica Residence / Фото kyivmaps

Попробовать пиво можно в международной сети ирландских пабов Patryk Pab, который находится всего в 10 минутах езды на автомобиле.

Вниманию жителей Nordica Residence – множество ночных клубов, расположенных совсем рядом. Например, Almondo Night Party Bar на бульваре Леси Украинский.

В 15 минутах езды от ЖК Nordica Residence – центр всех событий, главная улица столицы Крещатик, улицы Бассейная и Большая Васильковская. Здесь – множество заведений на любой вкус: The Bar, The Burger, Milk Bar, "Редкая Птица", Еastman, "Итальянская Редакция", "Рыба Пила", Eshak, One Love espresso bar, Bassano и еще несколько десятков заведений, известных на всю страну. Все – от кафе до ночных клубов – доступно вам в пределах 15-20 минут,

– уточнили в РИЕЛ.

Кроме того, нельзя обойти и тему шопинга, ведь он действительно удобен. Рядом с ЖК: Пассаж, ТК Arena City, ТЦ Mandarin Plaza и ЦУМ.

Все эти преимущества делают Nordica Residence не только привлекательным местом для проживания, а жилым комплексом мечты. Ведь идеальное жилье должно делать жизнь жителей счастливым, комфортным, удобным и максимально уютным. ЖК Nordica Residence – совершенное сочетание всех преимуществ в одном месте.