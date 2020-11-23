На ножках или без: какую кровать выбрать для спальни
Обустраивая спальню, один из главных вопросов – какую кровать выбрать. Ведь это то место, от которого будет зависеть впечатление от всей комнаты.
Какие преимущества у кроватей на ножках и без, пояснила дизайнер интерьера Полина Ильяшенко в своем Instagram.
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Кровать перестала быть только удобством для сна, и стала одним из акцентов интерьера спальни, – отметила Ильяшенко.
Кровать на ножках: какие преимущества и недостатки
- удобно убирать пыль под кроватью;
- огромный выбор моделей;
- выглядит невесомой в интерьере.
Недостаток кровати на ножках – низкая грузоподъемность спального места.
Кровать на ножках выглядит легко и стильно / Фото ivd
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Кровать без ножек: плюсы
- прочная конструкция;
- емкое место для хранения;
- наличие моделей без дна, но с подъемным механизмом;
- различная грузоподъемность спального места.
Кровати без ножек более прочные, но выглядят массивнее / Фото krovati-i-divany
Из минусов – конструкция может быть массивнее и тяжелее, хотя, если вы не планируете переставлять ее, то это вряд ли минус, – пояснила Ильяшенко.
Выбор кровати зависит от стиля помещения и личных предпочтений / Фото roomester
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