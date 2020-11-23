Обустраивая спальню, один из главных вопросов – какую кровать выбрать. Ведь это то место, от которого будет зависеть впечатление от всей комнаты.

Какие преимущества у кроватей на ножках и без, пояснила дизайнер интерьера Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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Кровать перестала быть только удобством для сна, и стала одним из акцентов интерьера спальни, – отметила Ильяшенко.

Кровать на ножках: какие преимущества и недостатки

удобно убирать пыль под кроватью;

огромный выбор моделей;

выглядит невесомой в интерьере.

Недостаток кровати на ножках – низкая грузоподъемность спального места.

Кровать на ножках выглядит легко и стильно / Фото ivd

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Кровать без ножек: плюсы

прочная конструкция;

емкое место для хранения;

наличие моделей без дна, но с подъемным механизмом;

различная грузоподъемность спального места.

Кровати без ножек более прочные, но выглядят массивнее / Фото krovati-i-divany

Из минусов – конструкция может быть массивнее и тяжелее, хотя, если вы не планируете переставлять ее, то это вряд ли минус, – пояснила Ильяшенко.

Выбор кровати зависит от стиля помещения и личных предпочтений / Фото roomester