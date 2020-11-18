Планируя ремонт и оформляя интерьер квартиры или дома, необходимо сразу обдумать, насколько результат будет удобен и практичен во время уборки.

Что учесть во время оформления интерьера, чтобы реже делать уборку, рассказывает Недвижимость 24.

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Стиль

Для того чтобы реже убирать – выбирайте стиль, который предполагает минимум декора и мелких предметов. Это упростит уход за комнатой, ведь вам не нужно будет регулярно протирать каждую из этих вещей.

Минимализм в интерьере упростит уборку / Фото pufikhomes

Материалы

Выбирайте практичные материалы, которые или же не пачкаются, или легко очищаются: влагостойкая краска, моющиеся обои, керамическая плитка. Рассмотрите поверхности с узорами и принтами – они не такие маркие, как однотонные.

Практичные материалы облегчат быт / Фото ivd

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Поверхности

Глянцевые фасады, зеркальные поверхности и стеклянные вставки в мебели и дверях заставят вас делать уборку регулярно, так как на них остаются и отпечатки пальцев, и пыль, и грязь, и разводы.

Цветовая палитра

Цвет мебели имеет важное значение. Например, на темных оттенках пыль очень видна, и уборка будет нужна часто. На светлых поверхностях (например, белом дубе) не будет видно ни пыли, ни грязи, ни разводов.

Выбирайте светлую мебель – она практична в быту / Фото topdom

Потолок

Самый практичный вариант из современных решений – гладкий натяжной потолок. Его можно мыть, поэтому если он и загрязнится, проблемой это не станет.