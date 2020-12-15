Как украсить интерьер к Новому году: интересные идеи на фото
Новый год – праздник, к которому готовятся во всем мире. Важным атрибутом является украшение квартир и домов.
Какие предметы сделают жилье праздничным и стильным, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
Интересно Как украшают интерьер к Новому году в разных странах: 5 красивых примеров
Лучший новогодний декор для интерьера
-
Небольшие елочки в горшках
Маленькие елочки придадут интерьеру праздничного настроения / Фото pinterest
-
Домики со свечами
Свечи создадут невероятную атмосферу / Фото decorwind
-
Новогодние гирлянды
Они бывают традиционные, а также оригинальные – в виде свечей, бутылок и прочих предметов. Выбирайте однотонные гирлянды с теплым светом.
Гирлянды сделают помещение уютным / Фото ozali
Читайте Как должен выглядеть новогодний стол: интересные примеры сервировки на видео
-
Рисунки на окнах и новогодние постеры
Подобные мелочи создадут праздничное настроение / Фото postermarkt
-
Альтернатива елки
Для этого можно использовать любой материал, главное – сохранить форму.
Елка – обязательный атрибут новогодних праздников / Фото pinterest
-
Венки
Самое популярное украшение, которое можно создать даже своими руками.
Рождественские венки можно сделать из подручных средств / Фото elkiland
Поделиться новостью