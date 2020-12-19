Если у вас небольшая кухня-гостиная, ее нужно грамотно спланировать, чтобы помещение стало комфортным и уютным для проживания.

Что нужно учесть перед ремонтом в кухне-гостиной, рассказала дизайнер-интерьера Ольга Бондарь в своем Instagram.

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Расставьте приоритеты. Так как помещение небольшое, вы должны определить для себя, что наиболее важно в кухне – просторная рабочая поверхность, большой обеденный стол или комфортный диван. Начинайте расстановку с кухонного гарнитура. Помните, что у оборудования и его размещения есть привязка к коммуникациям. Обязательно учитывайте эргономику. Соблюдайте масштаб и реальные размеры мебели. Стол и диван лучше выбрать на этапе планировки помещения. Обеденный стол может быть раскладным, если семья небольшая.

На кухне можно использовать раскладную мебель – это позволит сэкономить место / Фото ivd

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Барная стойка или стол-продолжение гарнитура могут выполнять сразу 2 функции: прием пищи и рабочая поверхность кухни.

Барная стойка может быть функциональной и удобной / Фото pinterest

Если на кухне планируется ТВ-зона, продумайте все так, чтобы плазму было видно и от стола, и с дивана. Зона кухни-гостиной может быть расширена за счет любого помещения. Но помните, что все кухонное оборудование должно остаться на территории изначальной кухни. Чаще всего кухни-гостиные увеличивают за счет лоджии. Например, там можно разместить полноценный обеденный стол.

Если зона гостиной в кухне для гостей, которые бывают раз в год, подумайте, вы пользуетесь и живете там каждый день. Ставьте себя и свои приоритеты во главу. А с друзьями можно посидеть и за столом или в кафе, – резюмировала Бондарь.